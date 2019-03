La Sagra del Carciofo a Cerda

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Lì vicino c’è anche Castelbuono , il paese della Manna, ma Cerda , appoggiata sulle prime pendici delle Madonie, in provincia di Palermo , la sua manna l’ha trovata nei carciofi, che coltiva con profitto e a cui dedica ogni anno, il, una saporita, e frequentataIl carciofo di qui è quello spinoso, che si difende meglio dalle arsure del clima; pulito con cura, alla Sagra del Carciofo è il protagonista, all’ora di pranzo, di unain piazza, a cui potrete unirvi per gustare gli ortaggi abbinati a un altro prodotto a chilometro zero, il, annaffiando il tutto con del vino rosso locale.Ma la Sagra del Carciofo – che cade sempre di festa – propone già al mattinobandistici,folklorici ed estemporanee improvvisazioni di artisti di strada. Se vi fermate al pomeriggio, vi troverete piacevolmente combattuti tra modernità (ballo liscio e danze caraibiche) e tradizione (i caratteristici carretti siciliani, gruppi di musica popolare, sbandieratori in costume), con animazioni anche per i più piccoli che si protraggono fino a sera.E se alla Sagra del Carciofo arrivate già la sera prima, per gustarvi magari la dolcezza del tramonto sul mare che si intravvede in lontananza, potrete viverenella piazza centrale di Cerda, dove giganteggia dal 1987 un vistoso: nove metri di metallo, gommapiuma e polistirolo.Se vi interessa l'argomento, leggete anche il nostro articolo sulle più importanti sagre del carciofo in italia : Sagra del Carciofo: Cerda (Palermo): 25 aprile 2019.maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.sagra enogastronomica.: siamo in Sicilia e Cerda si trova 55 km a sud-est di Palermo, a 15 km dallo svincolo di Buonfornello, confluenza tra le autostrade Palermo-Messina e Palermo-Catania.Trasporto pubblico: da Palermo, treni regionali diretti, 35 minuti di tragitto.