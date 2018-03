Trecentesca a Morimondo: la Festa medievale della Battaglia di Casorate

Informazioni, date e orari per partecipare alla rievocazione

Calendario delle aperture

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Avete mai sognato di vivere anche solo una giornata nel vetusto, assaporarne il clima selvaggio, le atmosfere d’arme e d’amore, gli usi e costumi raccontati nei film storici e nelle favole epiche?Ebbene, ci pensa, la rievocazione storica che ogni maggio a– piccolo paese di poco più di 1.000 abitanti alle porte di Milano - permette di assistere per 48 ore a una fedele ricostruzione della famosa, che nel 1356 impegnò l’esercito dicontro le armate dinei pressi appunto di Casorate, dove il conte tedescoriportò una pesante sconfitta. Da lontano, la bellissima e suggestivafece da testimone della bellica tenzone, conservandone per sempre la memoria.A distanza di quasi sette secoli, la gente si dimostra ancora molto appassionata al tema, è questo che induce per due giorni autoctoni e turisti a partecipare alla ricreazione di ambienti,e, più in generale, alla momentanea risurrezione di un’epoca intera. Centinaia di persone scendono in campo abbigliate come lo erano al tempo gli antenati,armati di corazze, spade, lance e scudi. Trecentesca non è costituita unicamente dibensì di una pletora di metri quadrati occupati da villaggi ricreati sapientemente, tende da guerra, cucine all’aperto, falò e animali allo spiedo, approvvigionamento per i guerrieri affamati. Tutto viene curato nei minimi dettagli per definire autentici scampoli di vita quotidiana riferita però all’ambigua ma affascinante era medievale all’ombra delle mura abbaziali.animano una metà di maggio davvero indimenticabile, all’insegna delle vecchie ricette e delle più antiche consuetudini popolari culminanti con la grande rievocazione della Battaglia di Casorate Primo, uno degli eventi obiettivamente più belli e coinvolgenti della Lombardia . In programma anchededicati all’arte dell’affresco, alla scienza erboristica e alla miniatura medievale. Sarà amore per la storia? Sarà la semplice natura giocosa dell’uomo? Non importa, il divertimento passa da qui, da Trecentesca.P.s. da maggio 2015, la manifestazione viene proposta in due diverse modalità: negli anni dispari, Trecentesca prevede la sua versione completa con accampamenti e scontro bellico, mentre negli anni pari va in scena, una versione ridotta che dà più ampio spazio al sistema sociale medievale e all’approfondimento legato agli antichi mestieri.TrecentescaMorimondo (Milano)19 e 20 maggio 2018tutto il giornogratuitorievocazione storica sito ufficiale della Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo, organizzatrice dell’eventocontattare la Fondazione al tel. 0294961919 o mandare e-mail all’indirizzo fondazione@abbaziamorimondo.it Da Milano occorre percorrere un tratto di tangenziale ovest, l’Autostrada A7 e uscire a Binasco continuando in direzione Rosate, Guido Visconti e infine Morimondo; disponibili i treni della linea Mortara – Alessandria e i collegamenti autobus appartenenti alla linea Abbiategrasso – Pavia; il Milano Malpensa è l’aeroporto di riferimento.Scopri le rievocazioni storiche più belle d'Italia