Il Mercatino di Pasquetta a Morimondo

All’ebbrezza religiosa deie alla celebrazione del credo collettivo di scena tradizionalmente a Pasqua,aggiunge un lunedì molto intenso all’insegna dell’eterogeneo, un’occasione per continuare a far festa variando un po’ il registro, così da invitare la gente del paese a condividere alcuni interessanti momenti extraliturgici.Vie, piazze e slarghi, così come il perimetro erboso dell’, si riempiono didedicati prevalentemente aie agli, sebbene anche ilvenga ampiamente soddisfatto con varie chicche e l’irrinunciabile, presentata come merita nell’arco dell’intero evento, ovvero fra le 10 e le 18.Si dà la possibilità a coppie, famiglie e singoli di passeggiare alla ricerca di qualche bell’oggetto, e parallelamente di gustare questa piuttosto che quella primizia, insomma un piccolo viaggio fra ledel borgo. Il mercatino si agglomera principalmente frae laMercatino di PasquettaAbbazia e centro storico di Morimondo ( Milano ).13 aprile 2020.dalle ore 10.00 alle ore 18.00.ingresso gratuito.mercatino.contattare il Comune di Morimondo al tel. 029/4961941 – 029/4961911.Da Milano si rende necessario percorrere un tratto di tangenziale ovest, poi l’Autostrada A7 e si esce a Binasco dovendo proseguire per Rosate, Guido Visconti e Morimondo; disponibili treni della linea Mortara Alessandria e collegamenti autobus lungo la linea Abbiategrasso Pavia ; l’aeroporto di Milano Malpensa è quello di riferimento.Scopri i principali eventi della Lombardia