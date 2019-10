L'abbazia di Morimondo: storia e visita

La descrizione dell'Abbazia

Informazioni utili per visitare l'abbazia e il museo

Inizialmente realizzato in legno, è oggi unprodotti dalla fornace che gli stessi monaci provenienti da(vicino a Digione , in Francia ) costruirono per edificare in muratura il monastero cistercense simbolo dell’omonimaA 5 km da Abbiategrasso , lungo la statale per Pavia , e a 30 da Milano , sulla riva sinistra del Ticino, s’innalza l’che si scosta dalle altre edificazioni cistercensi del XII° secolo per la sua architettura: la costruzione risulta infatti maggiormente slanciata verso l’alto per via delle, tipiche di quello che sarà lo stile gotico.Costruito, il complesso abbaziale (chiesa, chiostro, sala capitolare, celle dei monaci, refettorio e scriptorium) si presenta, ben distinguibili sul lato orientale; ogni ambiente del monastero trova il suo punto di raccordo nelche mantiene ancora oggi quasi intatta la sua pianta medievale, salvo due interventi realizzati a inizio Cinquecento e nel Settecento. Irivelano la forma rettangolare dell’abside e la pianta a croce latina; la facciata, decorata con elementi tipici dell’arte romanica in Pianura Padana, è caratterizzata nella parte superiore da finestre che contribuiscono a rendere leggero l’insieme architettonico.Estremamente semplice è l’e con grande armonia di proporzioni; le navate sono divise da colonne in mattoni di forma diversa mentre l’abside, sopraelevata per volere di San Carlo dopo la sua visita nel 1573, presenta un altare marmoreo. Capolavoro dell’ingegno dell’uomo per l’accostamento dei colori e la sua essenzialità, la chiesa è impreziosita da alcunefra cui spiccano ilcon 40 stalli decorati da figure di santi e simboli religiosi. A costruirlo nel 1522 fu Francesco Giramo su richiesta dei monaci di Settimo Fiorentino che una trentina di anni prima avevano assunto la guida del monastero.Situato in origine nel chiostro, unsi trova ora nel transetto destro dell’edificio: la “Madonna col Bambino e San Giovannino tra San Bernardo e San Benedetto”, attribuito alla scuola di Bernardino Luini. Nella navata destra,dipinte attorno alla prima metà del Seicento, raffigurano ancora San Bernardo e San Benedetto così come un, opera di un artista sconosciuto di metà XVIII° secolo, rappresenta la visione di San Bernardo della “Scala Coeli”. Entrando in chiesa, sulla destra, si trova infine l’formata dal lavabo originario del chiostro.La, sorta nel 1993 per rilanciare il monastero e il suo patrimonio culturale e spirituale, si occupa fra l’altro di gestire il preziososuddiviso in due sezioni:che si propone di far conoscere gli ambienti monastici ai visitatori, riaperto nel 2010. Quest’ultimo, situato al primo piano del Palazzo Comunale di Morimondo (ingresso da Piazza Municipio 1), ospita cartoni preparatori per decorazioni eseguiti dal pittore liberty Comolli, dimenticati e riportati alla luce nei locali abbaziali. L’accesso è possibile solo con visita accompagnata della durata di circa 30 minuti.: da lunedì a venerdì, 9-13; sabato dalle 15 alle 17.30; domenica dalle 15 alle 18. Chiuso il 1° Gennaio, il giorno di Pasqua, il 15 Agosto, il 25 e 26 Dicembre.: ridotto 7€ per gruppi con almeno 15 persone; ridotto 4€ per i ragazzi dai 12 ai 18 anni che effettuano la visita con la famiglia.per: residenti a Morimondo, portatori di disabilità e accompagnatori, bambini fino a 6 anni la domenica.Per chi desidera(anche con tour guidato) il biglietto è di 3,50€.Piazza Municipio 6 - 20081 Morimondo (Mi)