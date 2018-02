La Sagra della Polenta a San Costanzo

Informazioni, date e orari per partecipare alla sagra

La sagra più antica delle Marche fa da spartiacque tra l’inverno e la primavera segnando una tappa importante del calendario folcloristico rispettato rigorosamente dal comune di San Costanzo in provincia di Pesaro Urbino . Orgoglioso e allegro, il borgo appronta le tavole per la, manifestazione cara alla popolazione che è di scena puntualmente a metà marzo con una domenica battezzata dall’accensione dei falò preparatori nel luogo adombrato dalla torre campanaria nonché cinto dalle mura costruite secoli fa daiGloria, storia e buongusto appiccano il fuoco sulla legna desiderosa di ardere per la cottura in cotto della tradizionale pietanza povera la cui ricetta assurge al mito trasmesso da generazione a generazione lungo il filo delicato della preservazione. Un tempo erano le nobili casate a offrire la polenta alla classe meno abbiente e ora a pensarci è il gruppo dei, che ripetono il rito nelladella manifestazione nel mese di luglio. Non una, dunque, ma ben due occasioni di alimentare una festa eccezionale nella quale a cimentarsi negli amalgama sono i: da loro arrivano in media le 18.000 razioni servite a ogni edizione (e in questo 2018 saranno 207 le candeline su cui soffiare) e infarcite delle meglio prelibatezze, mortadella, merluzzo, farina di castagne e l’aringa, tutti ingredienti che sanno esaltare sempre più una base in continua sperimentazione culinaria.Sembra incredibile, ma a qualche turista la polenta potrebbe non piacere. Sovviene allora una domanda: perché dovrebbe accorrere a un evento “monografico”, qui a San Costanzo? Due i motivi: ammirare la città e degustare tanti altriserviti nel contesto della kermesse, ovvero trippa e fagioli in umido, tagliolini con farina di fave, pannocchie alla brace e dolci, tanti dolci evinti dal filone carnevalesco. Spettacoli, concerti, artisti di strada e siparietti sono il degno contorno e l’invito a una partecipazione con il sorriso e senza pensieri.Sagra della Polenta o Polentara - 207ima edizioneSan Costanzo (Pesaro e Urbino 11 marzo 2018 (in caso di maltempo si rinvia a domenica 18 marzo)dalle ore 14.00gratuitosagra popolarecontattare la Pro Loco tel. 0721/950110 o inviare mail a prolocosancostanzo@gmail.com Percorrere l’Autostrada A14 fino all’uscita di Marotta/Mondolfo, poi dirigersi a San Costanzo; dalla stazione ferroviaria di Fano occorre salire sull’autobus delle autolinee Adriabus che percorre la tratta Barchi – Fano; l’aeroporto di riferimento è ad Ancona , 37 km dalla località.