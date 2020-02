Il Palio del Viccio a Palo del Colle

Informazioni utili, date e orari per visitare il Palio

Festa di strada di cui narrano già le cronache dell’anno 1477, ilche anima a ogni inverno il Carnevale di, a pochi chilometri da, conserva del Medioevo costumi e l’abitudine alle sfide equestri.Il, momento da non perdere, è il- quest'anno- quando si rinnova una singolare sfida, che riuscirete a gustare anche stretti tra la folla assiepata sul percorso: fantini addestrati – uno per ogni rione – cavalcano ritti in piedi sul dorso dei, impugnando un’asta acuminata che puntano al cielo per far scoppiare un otre posto a più di quattro metri di altezza dal suolo.Il premio, il viccio, non è altro che un tacchino ruspante.Solitamente alla sfida equestre del Martedì grasso si arrivava dopo gli eventi della domenica, nel quale sfilavano i carri, ma quest'anno l'organizzazione prevede un'inica giornata di festa, il cui programma riportiamo nello specchietto riepilogativo qui sotto. L’appuntamento, in ogni caso, è alle ore 15 in Corso Vittorio Emanuele.Con lo sguardo all’insù, al Palio del Viccio si possono anche i principali monumenti di Palo del Colle: il settecentesco Palazzo Filomarino Della Rocca, che domina il colle da cui il borgo trae il nome, e il trecentesco campanile, uno tra i più imponenti e maestosi di, in stile romanico.

Nome: Palio del Viccio

Dove: Palo del Colle (Bari).

Date: 25 febbraio 2020.

Biglietto: ingresso gratuito.

Tipologia: rievocazione storica.

Orari e programma:

ore 15 Corso Vittorio Emanuele: cerimona di apertura;

ore 15:30 Corso Vittorio Emanuele: inizio torneo equestre (speaker Savino Zaba, conduttore RAI);

ore 19:30 Piazza S.Croce: premiazione;

ore 20:30 live Adika Pongo, conduce la serata Savino Zaba;

Sagra del tacchino a cura della Pro Loco.



Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione, sulla pagina Facebook dedicata e sulla pagina della Pro Loco.



Come arrivare: siamo 17 km a sudovest di Bari, a breve distanza (8 km) dall’uscita Bari Nord della A14, Autostrada Adriatica.

In treno: linea regionale delle Ferrovie Appulo Lucane, partenze ogni ora dalla stazione Bari Centrale, 25 minuti di tragitto.



Scopri tutti gli eventi in Puglia.



Cortesia foto bari.ilquotidianoitaliano.com

