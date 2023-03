Processione di Lunissanti e Settimana Santa a Castelsardo

Informazioni, date e programma della Settimana Santa

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

I riti della, nel cuore del golfo dell’Asinara, sono tra i più emozionanti dellae tra i più antichi, tramandati per secoli dalla Confraternita di Santa Croce. Come da tradizione si inizia con la Domenica delle Palme (quest'anno), ma si entra nel vivo il(Lunedì Santo,).Si tratta della parte più suggestiva di tutta la Settimana Santa: inizia all’alba con una messa celebrata nella cappella di Santa Maria. Sono due le figure che si alternano all’unisono durante la processione, gliche portano i misteri e i– distinti in tre cori, lu Miserere, lu Stabat e lu Jesu – che partecipano ai riti e recitano canti salmodiati.Dopo la messa, con uncantori e apostuli si dirigono verso l’abbazia di Nostra Signora di Tergu per esporre i misteri. Si finisce per pranzare sui prati e festeggiare il lato più profano di questa festa, l’arrivo della primavera. Il Lunissanti finisce la sera quando si rientra in paese lungo lo stesso itinerario percorso la mattina per tornare alla chiesa di Santa Maria da cui era partiti. A lampioni spenti, con la luce tremula delle candele a segnare il passo, anche la via del ritorno tra le stradine del borgo è uno spettacolo davvero suggestivo a cui assiste tutta la comunità.Tra gli altri riti della Settimana Santa c’è la(la processione) con il Crocefisso (lu Crucifissu) e il simulacro di Maria che si svolge il(6 aprile), e la sacra rappresentazione della(lu Ilcravamentu) prevista per il(7 aprile). Quest’ultima prevede una processione che parte dalla Chiesa di Santa Maria e si snoda fino alla Cattedrale dove il Cristo viene liberato dai chiodi e dalla corona di spine; sul suo corpo vengono deposti dei fiori benedetti.con la XX edizione dia partire dalle ore 12. La giornata termina con i concerti in Piazza Nuova dalle ore 17 con Raphael Gualazzi, Simona Molinari e Sick Luke.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle celebrazioni per la: Lunissanti e i riti della Settimana Santa: Castelsardo (Sassari): dal 2 al 10 aprile 2023.ingresso libero.festa religiosa.Ore 8:30 Chiesa della Sacra Famiglia: celebrazione della funzione liturgica.Ore 10:30 Piazza Pianedda: benedizione delle palme.Ore 11 Cattedrale S. Antonio Abate: Santa Messa.Ore 18:30 Chiesa della Sacra Famiglia: celebrazione della funzione liturgica.Ore 7 Chiesa di Santa Maria: Santa Messa, Consegna dei Misteri e Partenza della processione.Ore 10:30 Basilica di Nostra Signora di Tergu: arrivo del pellegrinaggio e presentazione dei misteri alla Madonna.Ore 15:30 si riparte verso Castelsardo.Ore 20:30 centro storico di Castelsardo: ritorno del pellegrinaggio e processione notturna.Ore 18:30 Cattedrale S. Antonio Abate: Santa Messa “In Coena Domini” con il rito della lavanda e la reposizione del Santissimo Sacramento.Ore 19:30 Cattedrale S. Antonio Abate: Ora Santa dell’agonia di Nostro Signore.Ore 20:30 Cattedrale S. Antonio Abate: La Prucissioni.Ore 15 Cattedrale S. Antonio Abate: Via Crucis in Cattedrale.Ore 15:30 Cattedrale S. Antonio Abate: Passione del Signore, l’Adorazione della Croce, l’Ilcravamentu.Segue la processione verso la Chiesa di Santa Maria.Ore 21:30 Cattedrale S. Antonio Abate: Solenne Veglia Pasquale in Cattedrale.Ore 8:30 Chiesa del Santissimo Crocifisso: Santa Messa.Ore 11 Cattedrale S. Antonio Abate: incontro dei simulacri del Risorto con la Vergine Madre nel sagrato della Cattedrale. Al termine, il Vescovo celebrerà la funzione liturgica solenne.Ore 18:30 Chiesa della Sacra Famiglia: celebrazione liturgica.Dalle ore 12: Pasquetta in musica XX edizione.Dalle ore 17 in Piazza Nuova concerti: Raphael Gualazzi, Simona Molinari e Sick Luke.Maggiori informazioni sul sito della Confraternita di Santa Croce.: siamo a una quarantina di chilometri da. Da qui per raggiungere Castelsardo è sufficiente seguire la SS131 fino ae poi la SS200.