La Fioritura delle mele e delle albicocche a Silandro

Informazioni utili per vedere la fioritura delle mele

La, al centro dell’arco alpino, è il luogo ideale per coltivare le mele che punteggiano il panorama dai 500 ai 1100 metri di altitudine; frutto proibito che qui cresce e matura in una delle sue espressioni migliori., da aprile a maggio, si può assistere a un evento diffuso particolarmente spettacolare, la, un’esperienza primaverile che condivide con la vicina Lasa.L’intera valle si trasforma con i colori degli alberi da frutto; per celebrare lo spettacolo naturale si organizzanodella durata di 1h 30 m, passeggiate guidate nei, visite ai masi,del gustoso succo di mela,dei contadini e concerti. Le visite in carrozza proseguono ogni martedì per tutta la stagione, fino a ottobre.Organizzare un weekend in zona in questo periodo dell’anno potrebbe essere anche l’occasione per fare un giro in bicicletta lungo lo un'escursione lungo le rogge al Monte Mezzodì.: Silandro (Bolzano). sito ufficiale dell’Ente del Turismo.: Silandro è una località facilmente raggiungibile in auto seguendo l’A22 con uscita Bolzano Sud, poi superstrada per Merano e statale per il Passo Resia.