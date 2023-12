La Festa di 'U Pagghiaru' a Bordonaro di Messina

Informazioni utili, date e programma della festa

Qui a, un piccolo quartiere della Circoscrizione III di, il giorno dellai ragazzi del paese sono soliti sfidarsi nella scalata del, una sorta dimulticolore. È un appuntamento molto sentito, la cui preparazione impegna i cittadini già diversi giorni prima del classico, quando si va per i boschi in cerca di verghe e pertiche, meglio se di castagno, e frasca di acacia.Si inizia quindi la costruzione della struttura che ruota intorno a une si monta la crucera realizzata incrociando piccole travi all'interno di un cerchio di ferro; si aggiungono le pertiche intrecciate da lunghe verghe e si ricopre il tutto con fogliame di acacia.Il giorno dell’) non resta quindi che scalare U Pagghiaru eretto nella piazza centrale del paese e addobbato per l’occasione con limoni, arance, ciambelle di pane azzimo, cotone, tondini di cartoncino colorato. In cima si trova una croce anch’essa adorna di arance, salsiccia e panini.Ad aprire la festa la benedizione delle acque e del Pagghiaru e poi nel pomeriggio si parte con l’arrampicata vinta da. Tutti gli altri si consolano spogliando la struttura dai suoi addobbi per regalarli ad amici e parenti che lo hanno aiutato nella simpatica scalata!Chiude la manifestazione un’altra tradizione longeva, la pantomima del, una sorte di battaglia – rappresentazione dell’atavica lotta tra bene e male – inscenata come una danza eseguita da due uomini che indossano un'armatura raffigurante un cavallo, u cavadduzzu, e l'altro, l'omu sarbaggiu, con corazza, elmetto, lancia e scudo. La lotta dura non più di pochi minuti e termina per tradizione con il cavadduzzu che spara l’ultimo colpo.: U Pagghiaru e la pantomima di Cavadduzzu e l'omusarbaggiu: Bordonaro (Messina).: 6 gennaio 2024.: ingresso libero.: manifestazione folcloristica.Ore 15:30 Esibizione per le vie del villaggio della Banda G.Verdi di Bordonaro, accompagnati dagli zampognari.Ore 16 Riti della benedizione dell'acqua e dei partecipanti del Pagghiaru.Ore 16:15 Assalto del Pagghiaru.Ore 16:30 Canti e musiche.Ore 16:45 Messa.Ore 18 Spettacolo della pantomima "U Cavadduzzu e l'omu sabbaggiu".Ore 18:30 Presepe vivente + spettacolo di animazione con canti popolari e natalizi.Ore 22 Giochi pirotecnici.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della parrocchia di Santa Maria delle Grazie.: siamo in, circa 4 km a sud ovest dal centro città di Messina.