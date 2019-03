La Sagra degli Agrumi a Muravera

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Colori e profumi di primavera per ladi Muravera , un evento giunto alla sua 47° edizione che apre la bella stagione di questo lembo di Sardegna Siamo nelle terre sudorientali di quest’isola, nel Sarrabus, un’area caratterizzata da distese di sabbia bianca e valli ideali per fare escursioni nella natura.Ilgli agrumeti vengono aperti al pubblico e il paese si trasforma in una vetrina dei prodotti d’eccellenza delle, con una grandedi cavalieri e maschere del carnevale tradizionale, gruppi folkloristici regionali e carri museo –– che riproducono fedelmente gli ambienti della vita agropastorale passata.Per l’occasione le vie di Muravera sono ornate da tappeti e arazzi multicolore e dalle botteghe fanno bella mostra di sé stoffe lavorate a mano; sono previstidi prodotti tipici e la sera i gruppi folcloristici danzano al suono delle launeddas.La Sagra degli Agrumi di Muravera è nata come fiera agricola ed è stata inserita nel circuito dei Grandi Eventi della Sardegna.: Sagra degli Agrumi: Muravera (Cagliari): 7 aprile 2019.: maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.ingresso libero.: siamo in Sardegna a circa una settantina di chilometri a nord di Cagliari ; da qui è possibile raggiungere Muravera seguendo la SS125.