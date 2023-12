I mercatini di Natale a Sant'Antonio Abate

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Quest'anno isi possono visitare presso, il villaggio a tema cheanima la cittadinanell’hinterland diAll’interno del Parco Naturale in Largo Sandro Pertini un percorso di scenografie e personaggi accoglie i visitatori in un’atmosfera fiabesca. C'è un po' di tutto: la, la ruota panoramica,, luminarie, la Christmas parade, il luna park, la baby dance, gli spettacoli dei maghi e delle bolle, Babbo Natale e gli Elfi, le mascotte e tanta animazione.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiLa Città del NataleParco Naturale, Largo Sandro Pertini, Sant’Antonio Abate (Napoli).dal 2 al 26 dicembre 2023.2-3-8-9-10-15-16-17-21-22-23-24-26 dicembre 2023.ingresso gratuito.- Il 2-9-15-16-21-22-23-26 dicembre ore 17-22.- Il 3-8-10-17 dicembre ore 10-14 e 17-22.- Il 24 dicembre ore 10-14.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.da Napoli bisogna percorrere l’Autostrada A3/E45 fino a San Giovanni, superare il casello di Napoli Sud, uscire poi in direzione Angri e prendere la SP14/Via Roma diretta al borgo.Da Napoli in treno, scendere alla stazione die salire sull’autobus di collegamento.