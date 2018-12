La Fiera e la Sagra della Porchetta a Sant'Antonio Abate

Informazioni utili, date e orari per visitare la Fiera

, un paesino campano quasi alle pendici del Vesuvio,torna la 23° edizione della manifestazione dedicata al Santo Patrono, la, resa ancora più speciale perché accompagnata dalla 40° edizione dellaFuoco, terra, aria e acqua sono i tematismi scelti per questa manifestazione organizzata dalla cooperativa Il Faro di Sant’Antonio Abate; per una settimana il centro cittadino si anima di eventi sportivi, culturali, culinari,e tantoOgni sera neglisi va disaporita con aromi e preparata in loco, alimento che viene associato al Santo Patrono proprio perché spesso era raffigurato al fianco di un maialino.: Fiera di Sant’Antonio Abate e Sagra della Porchetta: Sant’Antonio Abate (Napoli): dall'11 al 20 gennaio 2019: dal lunedì al sabato dalle 16 alle 22:30, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22:30; il 17 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22:30: ingresso libero: festa patronale e sagra gastronomica: sulla pagina facebook della manifestazione: siamo in Campania, a una trentina di chilometri a sud di Napoli e da qui facilmente raggiungibile percorrendo l’A3.Scopri le altre sagre della Campania