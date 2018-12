La Festa di San Nicola a Pollutri

Informazioni, date e orari per partecipare alla festa

Il piccolo borgo di Pollutri in Abruzzo (provincia di Chieti ) esprime da moltissimi anni ormai la devozione per il suo Santo Patrono, quelil cui culto è celebrato nell’ambito di una festa importante per tutti gli abitanti del paese, articolata il 6 dicembre in una vera e propria liturgia patronale preceduta da un rito molto particolare di scena la sera della vigilia, cioè il 5 dicembre. Si tratta de “”, che implica una capillare distribuzione di fave, pane e vino ai fedeli.La cottura delle fave avviene all’aperto – a partire dalle ore 18.00 sul sagrato della- per mezzo di nove calderoni enormi, ognuno gestito da un “attizzatore” in competizione con tutti gli altri per riuscire a pervenire per primo alla bollitura dell’acqua. C’è una storia dietro tale tradizione e vede naturalmente protagonistache, di passaggio per queste terre, donò a quanto si racconta fave alla popolazione, la quale gradì il generoso gesto trovandosi piegata da una grave carestia.La manifestazione, di matrice arcaica, viene organizzata ogni anno per anticipare il cosiddetto dies natalis del Santo ed è un evento che coniuga il raccoglimento religioso e la cultura del sano ritrovarsi per ricordare il miracolo della moltiplicazione delle fave. Il giorno dopo ha luogo ladelle ore 11 e soltanto dopo la solenneche attraversa le vie del paese glorificando la nobile statua, un pregevole busto d’argento che ricrea le fattezze dell’uomo che portentosamente ha salvato (secondo la leggenda) gli antenati degli attuali abitanti di Pollutri. Nel medesimo giorno, i partecipanti alla sacra celebrazione possono visitare la casa sede dell’antica corporazione di San Nicola.La Festa delle fave di San Nicola, Festa PatronalePollutri (CH)dal 5 al 6 dicembre 20185 dicembre dalle ore 18.00; 6 dicembre dalle ore 11.00gratuitofesta patronalecontattare il Comune di Pollutri tel. 0873/907359Occorre dapprima percorrere l’Autostrada A14, uscire poi a Casalbordino/Vasto Nord e svoltare sulla SP 154 in direzione del borgo; la stazione ferroviaria di Casalbordino-Pollutri dista dal centro urbano ca. 6 km; a disposizione per la copertura extraurbana autobus delle autolinee Arpa, Sangritana, Di Fonzo, La Panoramica e Di Febo-Capuani; l’aeroporto di Pescara dista 61 km dalla località.