I mercatini di Natale a Caposele

Mercatino di Natale a Caposele

Il borgo di Caposele , in provincia di Avellino , si accende per le feste.” è l’evento in programma, dove si incontrano divertimento, solidarietà e prevenzione.L'accensione delle luminarie dell'(33 metri) in Piazza Sanità segna il via all'evento. Si tratta di un abete greco (dunque il simbolo per eccellenza del Natale), il più alto della sua specie ad essere addobbato: è da qui che gli abitanti insistono sul concetto di "albero di Natale più alto d'Europa".Caposele si trasforma in un villaggio luminoso con tanto di, immerso in un mondo incantato, dove passeggiare tra le bancarelle che propongono oggetti artigianali, idee regalo e degustazioni, tra cui le famose, gli amaretti e i muffletti.Non mancheranno punti ristoro dove gustare i piatti della tradizione culinaria locale, i vini irpini, le birre artigianali e le immancabili cioccolate calde.Quest'anno è indetta inoltre la prima edizione del "Concorso per addobbi natalizi" da allestire presso abitazioni private, vicoli, piazze, vetrine di attività commerciali e in tutte le zone di Caposele.La cerimonia di accensione dello splendido abete greco è una tradizione nata nel 2012 ed è dedicato a chi ogni giorno combatte contro malattie devastanti.Durante i giorni del mercatino si svolgono anche, grazie all’impegno della Pubblica Assistenza Caposele e di Amdos Alta Irpinia, al fine di prevenire l'insorgere di malattie. Tutto il ricavato dell'inziativa sarà devoluto in beneficenza per la ricerca e la lotta contro i tumori.Per quanto riguarda la festa, ci sarà come sempre tanta musica dal vivo e gruppi itineranti.I bambini avranno la possibilità di divertirsi nellaintrattenuti dagli animatori.Uno degli appuntamenti classici del mercatino è la, mentre per chi vuole c'è la possibilità di visitare su prenotazione le sorgenti del Sele, il Museo Leonardiano, il Museo delle Acque, il Parco fluviale e la chiesa Madre di San Lorenzo Martire.Ricordiamo infine che sarà inoltre attivo lungo il percorso del mercatino il collegamento WiFi gratuito.Un Albero per Tutticentro storico di Caposele (Avellino).30 novembre e 1 dicembre 2019.sabato dalle ore 16, domenica dalle ore 10.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.