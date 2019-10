La Pulentada a Comazzo: la Sagra dei Sapori d'Autunno

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Qui a, nel Lodigiano, lasi teneva in occasione della Pentecoste e aveva i contorni di una grande festa paesana.Oggi si svolge nei primi due weekend del mese di giugno, indipendentemente da come cade la domenica di Pentecoste, per poi far ritorno nella versioneper due fine settimana consecuitivi, quest'anno ilIn entrambe le occasioni viene allestito un grande stand pavimentato e riscaldato nel cortile dell'oratorio della parrocchia di Lavagna, in Piazza S. Bassiano, che garantisce lo svolgimento della festa anche in caso di maltempo.Il ristorante, aperto il venerdì e il sabato dalle 19:30, la domenica anche dalle 12:30, proponeA Sapori d’Autunno è garantito l’con i concerti di "Giuinott dè la Martesana" (15 novembre), "Celentano Live Show Tribute" (16 novembre), "Dumbanbass (22 novembre) e"Tri Perdù" (23 novembre).Visto che siamo a due passi dal, la festa è anche una bella occasione per organizzare una gita fuori porta alla scoperta della campagna lodigiana.: La Pulentada - Sapori d’Autunno: Lavagna, frazione di Comazzo (Lodi).: 15-16-17 e 22-23-24 novembre 2019.: ingresso libero, consumazione a pagamento.: sagra gastronomica.15-16-17 novembre: cassoeula con polenta, stinco con patate al forno, polpettone con funghi e polenta, polenta e zola.22-23-24 novembre: pizzoccheri, trippa, involtini di verza con polenta, polenta e zola.apertura il venerdì e il sabato dalle 19:30, la domenica anche dalle 12:30.I concerti iniziano alle 21:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook dedicata.: siamo in Lombardia a una ventina di chilometri da Lodi e da qui, per raggiungere Comazzo , è sufficiente seguire la SP16D.