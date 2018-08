La Sagra del Cinghiale a Chianni

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

La carne di cinghiale, cotta in maniera sopraffina dalle massaie locali e proposta in umido o in salsa, con funghi e polenta, oppure arrosto o proposta con gli insaccati, è la protagonista della 43° edizione delladi Chianni , borgo delizioso immerso tra le colline toscane poco più a sud di Pisa . Per ben due weekend lunghi,, torna una sagra storica che ci riporta ai sapori e alle tradizioni di una cucina contadina e genuina.Il ristorante aperto sabato e domenica dalle 12 e dalle 19 propone moltea base di cacciagione come anche i tanti ristoranti convenzionati nei dintorni dove potrete degustare il menuOltre aldurante i giorni della sagra spazio anche ad altri prodotti tipici come il, eccellenza della marca trevigiana e ilLa Sagra del Cinghiale di Chianni lascia spazio anche ad eventi e attività collaterali comeOgni domenica è previsto locon animazione della banda dei Cinghialotti,per le vie del centro e fiera di; mentre l'Associazione Rotocenter Versilia organizzain elicottero.: Sagra del cinghiale: Chianni (Pisa): dall'8 all'11 e dal 15 al 18 novembre 2018: apertura ristorante sabato e domenica alle 12 e alle 19.: ingresso libero: sagra gastronomica: suldella manifestazione: siamo in Toscana, a una cinquantina di chilometri a sud di Pisa. Per raggiungere Chianni si segue l’A1-A11-A12, poi S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno con uscita Pontedera-Ponsacco. Nelle due domeniche della festa è attivo un servizio di navetta dalla località Croce del Magno al centro del paese.