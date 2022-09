La Sagra della Castagna ad Antillo

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Pensate a un buon panino con la salsiccia alla brace e alle caldarroste belle calde da gustare nel cartoccio, uniteci la quiete e il relax di un borgo silente nel cuore dellae avrete ladi, in provincia diIn programma il, questa manifestazione nata nel 1999 celebra un prodotto tipico della terra e propone anche una ricca mostra mercato con iantillesi: salumi, salsiccia, olio, vino, funghi, noci, miele, pane casereccio, formaggi e tanti manufatti dell’artigianato locale.Dopo due anni di sosta per la pandemia torna per la XXII edizione la Sagra della Castagna di Antillo, che oltre alle specialità gastropnomiche offre k'oppurtunità di visitare il locale,e, a Pizzo Monaco, ladedicata ai dispersi di tutte le guerre.Se ti piace questo frutto, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti: Sagra della Castagna: Antillo (Messina): 29-30 ottobre 2022.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comune di Antillo.: per raggiungere Antillo si può seguire l’A18 (Messina - Catania) con uscita Roccalumera o Taormina. Da qui si prosegue lungo la SS114 fino all’altezza di S. Alessio Siculo e poi SP12 per Antillo.