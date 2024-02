Storia e tradizioni del Carnevale Antillese

Informazioni, date e orari del Carnevale di Antillo

Dove seguita a preponderare una spiccata tradizione silvo-pastorale, torna puntualmente a presiedere la scena popolare il Carnevale di Antillo, che da secoli vede apparire durante la festa la maschera del picuraru. Quest'anno, tuttavia, non abbiamo notizia della tradizionale sfilata delle maschere, ma il Comune di Antillo organizza alcune serate danzanti con i Liscio Mania presso il Centro di Aggregazione Sociale in via Roma il 10, 11 e 13 febbraio 2024. Assoluta protagonista della scena nel piccolo centro montano della Val d'Agrò, partecipa solitamente alla sfilata per le vie del paese, accompagnata da altre maschere e dai suonatori di campanacci dall'eco inconfondibile. Il Carnevale Antillese si fonda su antichi rituali al centro dei quali 8-10 figuranti vestiti e mascherati da picurari si davano allo scorrazzamento libero per le vie del borgo, fra risate, grida e movimenti irriverenti, insomma un baillame inquietante in grado di fomentare stupore e un po' di paura fra la gente incapace ogni modo di resistere al richiamo del gruppo. A destare il maggiore spavento i cappucci bianchi che celavano le reali fattezze degli individui chiamati a interpretare quei caotici personaggi del Carnevale. Talvolta tra i picurari e gli abitanti si instaurava un dialogo che si concludeva con uno scherzo, poi sanato con la donazione di un pezzo di salsiccia a chi lo scherzo era stato costretto a subirlo. Seguivano tarantelle, ballate deliranti e il frastuono dei campanacci agganciati alla cintura dei costumi associati alle maschere, infine un'ultima danza sanciva la fine del carnevalesco teatrino e il ritorno alla normalità. Nel periodo di Carnevale non mancano le degustazioni di prodotti locali antillesi come la saporita salsiccia arrosto, il pane caldo e la cuzzola al forno, tutto rigorosamente innafiato da ottimo vino del territorio. Tali consuetudini, sebbene con alcune modifiche imposte dalla modernità, continuano a resistere.