Il Mercatino dell'Antiquariato a Piazzola sul Brenta

Informazioni utili per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È uno dei più spettacolari d’Europa e si ripete Piazzola sul Brenta , quasi alle porte di Padova È il Mercatino dell’antiquariato e cose d’altri tempi, e tra gli oltre 800 espositori, di oggetti del passato se ne trovano davvero tanti: quadri, mobili, monete, pizzi, ceramiche e lampade,appartenuti alla nobiltà veneta, oggetti unici abbandonati tra le bancarelle e pronti per essere scelti e portati a casa.Anche la location non lascia certo indifferenti, le vie delchiuse al traffico per l’occasione, l’interno dell’e i portici della magnificasono gremiti di bancarelle di; qui si celebra il rito vero e proprio del mercato, con le persone che “spulciano” per ogni dove, discutono, contrattano per portare a casa il bottino tanto ambito.Non perdetevi il mercatino di Piazzola sul Brenta se state cercando un particolare, se siete appassionati dio di, o anche solo se avete voglia di passare una domenica un po’ speciale.È possibile acquistare il libro dedicato al Mercatino dell’Antiquariato e Cose d’altri Tempi presso il Centro Ufficio di Rinaldo Dario (ingresso allo Jutificio 8, Piazzola sul Brenta), oppure Edicola della Villa di Carraro Gianluca, Via dei Contarini 2/A.Se t'interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui mercatini dell'antiquariato più importanti del Veneto nella piazza davanti a Villa Contarini, all’interno della Sala della Filatura e per le vie del centro di Piazzola sul Brenta (Padova).ogni ultima domenica del mese. Solo nei casi in cui questa corrisponda al giorno di Pasqua o Natale, il mercato si svolge il giorno successivo (Lunedì dell’Angelo o Santo Stefano).Questo è il calendario 2019: 27 gennaio, 24 febbraio, 31 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre, 29 dicembre.: dalle 8 alle 18.: ingresso libero.: mercatino dell’antiquariato.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco Piazzola sul Brenta , tel. 329 2372 475.: Piazzola sul Brenta si trova a circa 18 km da Padova; è raggiungibile da Milano con l’A4, uscita “Grisignano”, e poi proseguire per Camisano e Piazzola sul Brenta.Da Venezia sempre A4 con uscita “Padova Ovest”, seguire le indicazioni per Limena - Piazzola sul Brenta.Se si arriva in treno a Padova si può prendere un taxi per raggiungere il paese (circa 20 minuti).