Fiori e Colori, il mercato di piante e idee per il giardino a Piazzola sul Brenta

è ilche anima il primo weekend di primavera a Piazzola sul Brenta , in provincia di Padova . Con l’arrivo della stagione più colorata, la cittadina accoglie la 3° edizione di uno degli eventi più attesi dell’anno: Fiori e Colori è in programma nel fine settimana delnei suggestivi giardini di Piazza P. Camerini e trasforma Piazzola sul Brenta in un paradiso floreale.Il mercato è organizzato dagli Amici dei Fiori e dalla Pro Loco ed è l’occasione per acquistare fiori e piante rare, chiedere consigli agli esperti, ma anche per tutti gli amanti del giardinaggio di trovare nuove idee e ispirazioni per abbellire il proprio giardino.Fiori e Colori è aperto sia il sabato che la domenica dalle ore 10 alle 18. L’ingresso èFiori e ColoriPiazza Paolo Camerini, Piazzola sul Brenta (Padova).23-24 marzo 2024.ingresso gratuito.dalle ore 10 alle 18.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco di Piazzola sul Brenta, email web@propiazzola.itPiazzola sul Brenta si trova a circa 18 km da Padova.Per chi arriva da Milano sull’autostrada A4, uscire a Grisignano e poi proseguire per Camisano e Piazzola sul Brenta.Da Venezia sull’A4 uscire a Padova Ovest, seguire le indicazioni per Limena - Piazzola sul Brenta.Dalla stazione FS di Padova si può prendere un taxi per raggiungere il paese (circa 20 minuti).