Il Marchè au Fort a Bard

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercato

Calendario delle aperture

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilsi svolge ogni anno nel caratteristico borgo diin Valle d’Aosta e in un’unica intensa giornata d'inizio ottobre si prefigge l’obiettivo di celebrare le massimedel territorio alpino, le quali si manifestano entro una funambolica varietà di prodotti evinti dalla secolare pratica dell’La ventiquattro ore valdostana (intesa come lasso di tempo solare, poiché l’evento va solitamente dalle 9.30 alle 18.00 e non prevede prolungamenti in notturna) fonde storia e tradizione osannando la qualità di prelibatezze eccezionali, proposte da benriuniti in un altisonante consesso fra le mura del borgo medievale e del Forte , cornici ideali per un appuntamento di questa portata in quanto molto suggestive. È l’occasione per gli amanti delladi entrare in contatto con l’enogastronomia regionale, allorché potendo degustare formaggi, salumi, carni pregiate, diverse tipologie di miele, frutta e dolci, senza dimenticare il vino, nettare di queste terre fredde.Il pubblico avventore ha dunque la grande opportunità di conoscere, le metodologie di lavoro e i procedimenti che pian piano confezionano scrigni di sapori inimitabili alla portata della collettività. Si tratta di una promozione esercitata a vari livelli, commerciale, territoriale, etnografico e soprattutto turistico, foriera di viaggi pindarici nella cultura della terra, nella relativa accoglienza ma anche nella natura e nell’arte. Il grande mercato include una serie dimolto interessanti, alcuni propedeutici se intesi nella categoria dellee degli, il cui impegno è in parte docilmente stemperato da intrattenimenti a fruizione leggera come gliallestiti da artisti valenti.Il cuore del borgo andrà in piacevole fibrillazione dislocando l’attenzione in vari epicentri d’interesse,per la conoscenza della vita d’alpeggio,per l’esplicazione dei processi inscritti nella caseificazione eper gli excursus programmatici su Genepy e coltivazione eroica. Inè invece installata laper la consultazione e l’acquisto di libri monografici concernenti arte culinaria e sapori della Valle d’Aosta.Sarebbe tuttavia un crimine non approfittare del Forte di Bard per visitarlo accuratamente, e con esso il nuovo, ilma altresì il percorso museale sulla storia della fortezza all’interno delle prigioni. Non ultime, trovano spazio cinque esposizioni a tematica esclusivamente artistica più laMarché au Fort – edizione 2018Bard (AO)14 ottobre 2018dalle ore 9.30 alle ore 18.00ingresso gratuitomostra mercatoper richiedere informazioni contattare l’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali ai numeri 0165/275215 – 0165/275213 o alla pagina web www.regione.vda.it/agricoltura , l’Associazione Forte di Bard al tel. 0125/833811, sito www.fortedibard.it o mail info@fortedibard.it L’intera area del forte è ampiamente coperta da parcheggi dislocati lungo la SS 26 della Valle d’Aosta, a Bard, Donnas e Hône (disponibile qui un’area di sosta camper), con collegamenti dalle ore 8.30 alle ore 20.00 garantiti da bus navette.