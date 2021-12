I mercatini di Natale a Bard

Informazioni utili, date e orari dei mercatini

Calendario delle aperture

ditornano quest'anno tra le vie del borgo., in Piazza Cavour e lungo via Vittorio Emanuele II, i visitatori possono trovare il classico mercatino di Natale e intrattenimento per tutti.È un appuntamento suggestivo, con bancarelle e stand distribuiti lungo le vie di questo paesino pittoresco, all'ombra del grande castello, ideali per chi vuole fare un po' di shopping o è in cerca di idee regalo interessanti.Dalle ore 9 alle 18 sono aperte le casette di legno, mentre l'itinerante comincia alle 11 con Babbo Natale e i suoi elfi che incontrano le famiglie e i bambini.Ricordiamo infine che alle ore 12:30 apre lo(accesso con Green Pass).Marché de NoelPiazza Cavour e via Vittorio Emanuele II, Bard (Aosta).19 dicembre 2021.dalle ore 9 alle 18.mercatino dalle ore 9;intrattenimento dalle ore 11;stand gastronomico dalle ore 12:30.Maggiori informazioni sul sito del Comune di Bard i parcheggi a Bard sono numerosi, soprattutto in corrispondenza del Forte : se ne possono trovare ai piedi del Forte, a pagamento, oppure lungo la Strada Statale 26 (parcheggio San Giovanni e parcheggio Liéron, tutti e due gratuiti).Per arrivare a Bard in auto, è necessario prendere l'Autostrada A5 uscendo al casello di Verrès a nord o al casello di Pont-Saint-Martin a sud, che si trovano a meno di dieci chilometri di distanza.Per arrivare a Bard in treno, le stazioni ferroviarie più vicine sono proprio quelle di Verrès e di Point-Saint-Martin, sulla linea Torino - Aosta: da qui sono in partenza autobus diretti a Bard.