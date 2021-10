La Festa della Castagna a Vallerano

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Ottobre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C’è un paese,, borgo medievale della, l’antico territorio degli Etruschi, dove la castagna è ‘DOP’, a origine protetta.In autunno la si festeggia in una grande sagra del gusto: laQuest'anno la XIX Festa della Castagna di Vallerano si concentra nei fine settimana e nei festivi (1 novembre), ma ci sono anche alcune date aggiuntive con appuntamenti di contorno (vedi calendario con le aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).Nella centrale Piazza della Repubblica un calderone sforna a ciclo continuo caldarroste da piluccare estraendole dai cartocci mentre si curiosa per le bancarelle diA chi passa da queste parti consigliamo di unirsi alle visite guidate gratuite al centro storico, che comprendono un passaggio per le caratteristiche grotte scavate nel tufo, dove per secoli si sono tenuti a braccetto vino e castagne. Alcune di queste cantine, a pranzo (ore 13) e a cena (ore 20), servono su lunghi banconi, in un’atmosfera di allegra socialità, piatti tipici in cui il gusto della castagna la fa da padrone.Dolce, apprezzata per la polpa bianca e croccante, la Castagna DOP di Vallerano si raccoglie da boschi che si estendono perattorno all’abitato, sulle ondulazioni dei Monti Cimini.Per un weekend dedicato alla zona, si può abbinare alla festa di Vallerano una visita a, città d’arte, al patrimonio archeologico dei dintorni, o al pittoresco Lago di Vico, Riserva Naturale di origine vulcanica, considerato uno deiLa manifestazione si svolge nel rispetto delle norme sanitarie. La partecipazione alle attività con prenotazione è consentita solo presentando il, così come per pranzi e cene nelle cantine.Se ti piace questo frutto, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti: Festa della Castagna di Vallerano: Vallerano (Viterbo): 16-17-22-23-24-28-30-31 ottobre e 1 novembre 2021.: gli stand e il mercatino aprono solo il sabato, la domenica e l'1 novembre.Gli stand e le bancarelle aprono alle ore 10 il sabato e alle 9 la domenica.Caldarroste e vino rosso in piazza dalle ore 16.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.obbligo di Green Pass. Ingresso gratuito.: sagra enogastronomica.: siamo 17 km a est di Viterbo e, dalla parte opposta, alla stessa distanza dal casello autostradale di Orte sull’Autostrada del Sole.Trasporto pubblico: bus locali della Cotral dalla stazione FFSS Orte Scalo, sulla linea Firenze-Roma.