La Notte delle Candele a Vallerano

Informazioni, date, orari e biglietti della Notte delle Candele

Calendario delle aperture

Agosto 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Avete presente il fascino di una serata a lume di candela? Beh, moltiplicatelo per centomila e provate a immaginarvi l’effetto che fa. Per viverlo, potete raggiungereche si celebra per la XV edizione, quest’anno sabato, a, borgo medievale nel cuore della Tuscia, in provincia diLa Notte delle Candele corona il programma del, organizzato ogni anno a fine agosto a Vallerano. La musica, che pure alza le sue note da tanti piccoli palchi sparsi per le vie del centro storico, finisce in secondo piano davanti all’atmosfera intima creata dai, accesi dai residenti e posizionati a esaltare i contorni di archi, dimore storiche, chiese, le cornici di porte e finestre, lo snodarsi di scalinate e vicoli.Soprattutto, la Notte delle Candele ha il potere di regalare emozioni grazie a un programma artistico che combina suoni e immagini, luci e atmosfere suggestive con spettacoli dal vivo, musica, arte, pittura e installazioni:Navette fanno la spola tra i parcheggi predisposti all’ingresso nell’abitato e il centro storico di Vallerano, ma il consiglio è quello di arrivare presto per vedere il borgo accendersi progressivamente e di vivere La Notte delle Candele camminando, per gustarne la magia.: La Notte delle Candele: Vallerano (Viterbo).: 26 agosto 2023.: ingresso adulti € 6,99 + dpbambini dai 5 ai 10 anni € 5 + dpbambini fino ai 4 anni gratuito.I biglietti si possono acquistare online qui : maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della manifestazione.: Vallerano si trova circa 70 km a nord di Roma, in direzione Viterbo. Dalla capitale si raggiunge dalla Cassia, staccandosene a Monterosi in direzione Nepi, poi Fabrica di Roma e Vallerano.Dalla A1, l’uscita più vicina è Orte (a circa 40 km).