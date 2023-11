Il Magico Villaggio di Babbo Natale a Cassino

Informazioni, date, orari e prezzi del Villaggio di Natale

Calendario delle aperture

Novembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, in provincia di, l'atmosfera natalizia comincia presto.(vedi calendario delle aperture specchietto riepilogativo in fondo all'articolo) l'è la nuova location del, che si trasferisce qui dopo l'esperienza degli scorsi anni ad Aquino.Il villaggio accoglie l’ufficio postale di Babbo Natale con i suoi aiutanti elfi e tanto divertimento. È un grande spazio all'aperto, con casette di legno e zona food per trascorrere l'intera giornata in sicurezza. Il programma è davvero ricco e propone ogni giornoe baby dance, ma soprattutto moltissimiispirati alle fiabe più famose.L'Hawaii Park accoglie le feste con un percorso che consente ai bimbi di visitare la, interagire con elfi, partecipare al laboratorio didattico, scrivere la letterina per poi imbucarla nell'ufficio postale. Il momento più entusiasmante è quando si incontra personalmente Babbo Natale: gli si potranno fare domande, parlare un po' e scattare unada portare a casa.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato ai: Il Magico Villaggio di Babbo Natale: Hawaii Park, via Sferracavalli n°105, Cassino (Frosinone).: dal 19 novembre al 26 dicembre 2023.19-25-26 novembre e 2-3-8-9-10-16-17-23-24-26 dicembre 2023.Biglietto intero a data aperta: 12 euro (altezza superiore ai 140 cm).Biglietto ridotto bambini (altezza compresa tra 100 e 140 cm): 6 euro.Ingresso gratuito per i bambini sotto a 1 metro.I biglietti sono acquistabili online (+ diritti di prevendita) o direttamente in biglietteria.il villaggio è aperto dalle ore 11 alle 20.Ore 11 Apertura villaggioOre 11:50 Schiaccianoci.Ore 11:55 Baby dance.Ore 12:10 Canta con Aleçia.Ore 12:45 Peter Pan e la Stella dei Desideri.Ore 13:10 Lo Show di Jack.Ore 14:30 Baby dance con gli elfi.Ore 15 Elsa, la Regina delle Nevi.Ore 15:40 Lo Show di Jack.Ore 16:20 Foto con i supereroi.Ore 16:50 Lo Schiaccianoci.Ore 17:20 Peter Pan e la Stella dei Desideri.Ore 18:10 Baby dance.Ore 18:30 Elsa, la Regina delle Nevi.Ore 18:45 Canta con Aleçia.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale , sulla pagina Facebook dedicata e sul sito di Hawaii Park , tel. 3278234759.: Cassino dista circa 130 km dae 55 km da Frosinone.Dall’autostrada A1 Roma-Napoli uscire a Cassino, proseguire per Cassino Centro e poi per via Sferracavalli.Dalla superstrada Sora-Cassino uscire a San Pasquale, proseguire per via San Domenico Vertelle fino in fondo, girare a destra per via Sferracavalli.Dalla stazione di Cassino prendere l'autobus che porta a via Sferracavalli (c’è la fermata di fronte alla stazione proveniente da via Garigliano).