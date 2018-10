La Sagra della Castagna ad Arpaise

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Arpaise è un piccolo Comune campano in provincia di Benevento , ma gli eventi che i 700 abitanti sono soliti festeggiare hanno del grandioso, più che mai l’attesache viene ripropostain Contrada Russi.Si tratta di una manifestazione a calore spiccatamente popolare il cui obiettivo primario consiste nel valorizzare peculiarmente il frutto principe del territorio, appunto le. L’autunno da queste parti è assai generoso e per questo si fa incetta di questo tesoro e lo si può gustare in qualunque sua prelibata e sfiziosa sfaccettatura.È un appuntamento folcloristico imperdibile soprattutto per i turisti, data l’organizzazione estremamente duttile e variegata in grado di spaziare fra, ma anchee fotografiche.In programma inoltre lo spettacolo serale del gruppo dicapaci di intrattenere proprio tutti, uniti dallo spirito veracemente pagano della festa, tripudio di carne alla griglia, vino eda assaggiare e comprare se il palato dimostra gradimento.La castagna è davvero così versatile? La risposta è ovviamente sì e non ci si può veramente immaginare il caleidoscopio di piatti nati dalla fantasia stimolata dalla piccola e armoniosa palla marrone dal lucido guscio: primi, secondi, contorni, tanti dolci e perfino liquori, birre aromatizzate e nettari di Bacco pervasi da quel sapore percepibile al primo sorso.Qui i castagneti sono ovunque, sparsi per le colline, una risorsa a disposizione dei contadini che fin dal Medioevo seguitano a servirsi delle proprietà benefiche, antisettiche e antianemiche di un edibile gioiellino appropriato soprattutto per la farina macinata a pietra, estremamente genuina.La 24° Sagra della Castagna – organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Arpaise, Regione Campania, l’Associazione culturale La Contrada e il sostegno della Camera di Commercio di Benevento, l’UNPLI e l’EPT Benevento - è tutto questo e… tante altre sorprese che tali devono rimanere finché non ci si trova nel bel mezzo della folcloristica bagarre festaiola in auge dal 1995.Ti piacciono le castagne? Leggi anche il nostro articolo sulle sagre delle castagne più importanti d'Italia

Nome: Sagra della Castagna

Dove: Arpaise (Benevento).

Data: sabato 13 ottobre 2018.

Orari: dalle 19 alle 23.

Biglietto: ingresso gratuito.

Tipologia: sagra.

Programma: maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco oppure chiamando i numeri 082446733 - 3471475287 - 3400762032.

Come arrivare: in auto da Napoli o Caserta bisogna prendere l'Autostrada A1, uscire a Caserta sud e conseguentemente imboccare la SS7 Appia in direzione Montesarchio-Benevento fino al bivio per Arpaise.

La stazione ferroviaria di Arpaise si trova sulla linea Tufara Valle-Arpaise-Ceppaloni; Napoli Capodichino è l'aeroporto di riferimento.

Calendario delle aperture

