La Sagra della patata a Lazzate

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Una festa giovane per una tradizione antica, dall’origine curiosa.Le radici della, che richiamatanti visitatori a Lazzate , sulle prime ondulazioni della Brianza, si devono adFu infatti lo scienziato comasco, di ritorno dai suoi primi viaggi all’estero, a convincere i contadini di Lazzate – dove aveva la dimora di campagna – a impiantare alla fine del ‘700 la coltivazione del tubero che poi è diventato un prodotto principe del territorio.La XVI Sagra della Patata è allestita nel cuore del borgo, dove l’intera piazza Giovanni XXIII viene arredata da una tensostruttura coperta di mille metri quadri. Ledi Lazzate sono quelle a, dalla polpa farinosa, perfetta per la preparazione di purè e gnocchi; una carta con proposte tutte a tema ve ne farà apprezzarne la versatilità in cucina: servizio ai tavoli tutte le sere, e la domenica doppio turno, pranzo e cena.Alla Sagra della Patata ci si accomoda presto (la sera a partire dalle 19); poi in piazza salgono le note delleche si alternano in quei giorni; e con due passi nel centro storico si può curiosare tra le bancarelle del, allestito sabato 28 settembre e 5 ottobre dalle ore 10:30 alle 23, mentre domenica 29 settembre e 6 ottobre dalle ore 9 alle 23.Per far giornata piena, si può spendere qualche ora alla scoperta degli ambienti naturali del, al cui confine si trova Lazzate, con percorsi pedonali e possibilità di escursioni in bici e a cavallo.? È in paese, ma non si visita; una targa ottocentesca, in facciata, ricorda sia ‘il miracolo della pila’ che la preziosa semina ‘del tubero americano’.: Sagra della Patata: Lazzate (Monza e Brianza).: dal 26 al 29 settembre e dal 3 al 6 ottobre 2019.: ingresso gratuito.: sagra enogastronomica.: dal giovedì alla domenica il ristorante apre alle ore 19;domenica il ristorante apre anche alle ore 12.Mercatino dei Sapori d’Autunno: sabato 28 settembre e 5 ottobre dalle ore 10:30 alle 23, domenica 29 settembre e 6 ottobre dalle ore 9 alle 23.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo 30 km a nord di Milano, sulla A36, autostrada Pedemontana (uscita Bregnano-Lazzate) e a 5 km da Meda, sulla superstrada SP35 Milano-Meda.Trasporto pubblico: da Milano, treni Ferrovie Nord fino a Cesano Maderno, poi autobus Z163 Air Pullman.