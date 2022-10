La Montagna Produce a Desulo

Informazioni utili, date e orari de La Montagna Produce

è un evento che aricorre come tappa peculiare di Autunno in Barbagia , e quest'anno si svolge nei rioni Asuai, Ovolaccio e IssiriaNello specifico, ail tema è "Buffa&Pappa" e si propongono degustazioni di prodotti tipici associati ai vini del Mandrolisai.il percorso è denominato "A S'antiga" e mette in scena vari momenti di vita passata, come le scene al lavatoio, la lavorazione tradizionale del pane, la creazione delle candele, la vestizione della sposa con l'abito tradizionale, ma anche la smielatura di un arnia, la lavorazione del formaggio e la macinazione delle farine.Il centro storico di, dove il tema è "Is Pintaduras", fa da cornice a esposizioni artistiche, a partire dall'antica Chiesa di Sant'Antonio Abate in cui viene allestita un'esposizione artistica degli abiti tradizionali di Desulo e del territorio. Alcune case storiche, invece, ospiterano un concorso fotografico a premi suddiviso per tematiche come la religione e tradizioni desulesi, l'allevamento e l'artigianato in Sardegna, gli scorci e i panorami desulesi e i volti.Nella chiesetta di Santa Croce è prevista una rara esposizione di antichi paramenti e oggetti sacri. Ci saranno inoltre momenti di animazione e intrattenimento dalla mattina alla notteCome si può intuire, ladeè come sempre all’insegna del, dellae certamente della, inscrivendo a questo proposito il prestigioso. Ma La Montagna Produce è soprattutto una, una vetrina promossa dal Comune di Desulo e dalla Pro Loco.La Montagna ProduceDesulo (Nuoro).dal 29 ottobre all'1 novembre 2022.accesso gratuito.sagra gastronomica e culturale.maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comune e questo link - © Mattia Meliser arrivare a Desulo basta imboccare dala SS 389 seguendo per Marmoiada/Arbatax e poi per Fonni/Ovodda/Aritzo/Sorgono, infine immettersi sulla SP 7.La linea 9138 Arst collega Nuoro a Desulo.L’aeroporto diè quello di riferimento.