Fuochi sul Basento: Il Festival Nazionale di Arte Pirotecnica a Potenza

Un caleidoscopio di colori è destinato a illuminare il cielo dinella notte del; come ogni anno infatti dal 1989 – l’edizione di quest’anno vanta ben trenta primavere –, ilsi ripropone puntuale alle 21 nella. Coreografia di grande impatto, suoni e luci in perfetta sincronia accendono la notte della città lucana colorando le acque del Basento che la lambiscono a sud.Il copione si ripropone sempre come un successo, il primo sabato di Settembre, dalle prime ore del mattino, vengono allestite le postazioni e le ditte che partecipano alla gara si mettono tutte al lavoro per ledella sera; nel pomeriggio si da il via aglimentre dalle 18 si attiva il servizio navetta da contrada Riofreddo di Potenza verso San Luca Branca. Alle 18.30 si svolge la processione e la Santa Messa all’aperto; il Festival Nazionale di Arte Pirotecnica Fuochi sul Basento inizia alle 21 con premiazione della ditta vincitrice verso la mezzanotte.I festeggiamenti in onore alla Madonna delle Grazie, Santa Patrona della contrada San Luca Branca di Potenza, continuano poi anche la domenica.La festa organizzata dall’omonima associazione culturale si svolge durante la celebrazione dellache viene portata in processione nelle strade della contrada. Fondamentale per lo sviluppo e la crescita di questo festival la figura di Padre Vincenzo Smaldone.: Festival di arte pirotecnica Fuochi sul Basento: Contrada San Luca Branca, Potenza: 1 settembre: dalle 21: ingresso gratuito: spettacolo pirotecnico: suldella manifestazione: siamo a Potenza, in Basilicata; la Contrada San Luca Branca è facilmente raggiungibile percorrendo la Statale Basentana fino all'uscita "Bucaletto".