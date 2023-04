La sfilata dei Turchi e la processione di San Gerardo a Potenza

La leggenda e la tradizione

Ogni anno la notte del, in occasione della festa di San Gerardo, Santo Patrono di, le vie della città diventano teatro della storica(o Parata dei Turchi) una festa tra il sacro e il profano le cui origini si perdono nella notte dei tempi.Siamo nel, all’epoca dello sbarco turco su quei dolci lidi lucani che affacciano sullo Ionio; questi stranieri giunti da così lontano ai potentini fanno davvero paura e in loro soccorso arriva propriocon la sua schiera di angeli che illuminano la città e permettono ai soldati di mettere in fuga i turchi spaventati per cotanta apparizione.Difficile credere però alla leggenda del provvidenziale salvataggio, anche se di questo evento fa menzione anche Raffaele Riviello in Usi e costumanze della città di Potenza; tra le interpretazioni successive c’è quella di Giacomo Racioppi in Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata che ricollega la manifestazione asu dodici cristiani martirizzati in viaggio dall’Africa a Roma, mentre Mario Brienza la associa alla battaglia di Vienna contro i Turchi nelNonostante le fonti citate, pare molto più credibile ricondurre le origini di questa manifestazione alle “feste di maggio” organizzate per auspicare l’abbondanza e la prosperità spazzando via le restrizioni del periodo invernale. La Sfilata dei turchi ha perso poi negli anni il suo carattere popolare e solo nel 1957 si è organizzata con tanto di sceneggiatura e costumi.Comunque sia andata, i potentini a questo rituale si sono affezionati così tanto da riproporlo ogni anno con unin cui sfilano oltre 500 figuranti tra cui turchi, soldati potentini, ilportato in carrozza e lasu un carro.A fare da contorno allaun insieme di giullari, banditori, mangiafuoco e giocolieri, sbandieratori e tamburini, tanta musica e danza. Tre le epoche storiche raccontate dai costumi: l’, con riferimento alle descrizioni riportate nel libro dedicato alle tradizioni del popolo potentino del già citato Raffaele Riviello; ilcon la messa in scena dell’arrivo in città del nuovo conte Alfonso de Guevara (avvenimento del 1578) e la sfilata di San Gerardo bambino che su una barca salva la città dai saraceni; infine il, quando nacque la devozione verso San Gerardo, santificato per vox populi.La Sfilata dei Turchi è una tra le più importanti manifestazioni della Basilicata e non solo, tanto che nel 2011 ha ricevuto dal Ministero del Turismo il riconoscimento come Patrimonio d’Italia e nel 2012 ha avanzato la propria candidatura comeLa storica Sfilata dei Turchi del 29 maggio precede la processione in onore del Santo patrono ilParata dei Turchi e processione di San GerardoPotenza (Basilicata).29 e 30 maggio 2023.festa patronale.evento gratuito.Lunedì 29 maggio ore 19: dal Campo Sportivo Viviani partenza della Parata dei Turchi.Martedì 30 maggio ore 17:30 partenza dalla cattedrale: processione di San Gerardo.Maggiori informazioni sulle pagina dell' Apt Basilicata e sul sito del Comune di Potenza o contattando la Pro Loco al tel. 0971 23964.: l’aeroporto più vicino è quello di Napoli Capodichino.In auto la città è raggiungibile percorrendo l’A14 Bologna-Taranto con uscita Bari Nord e la SS96 in direzione Altamura.Daalla costa tirrenica si segue l’A3 Salerno-Reggio Calabria con uscita a Sicignano e statale Basentana.Potenza è collegata a Taranto e Foggia dalle linee ferroviarie.Foto: tratta dal sito www.mat.uniroma2.it