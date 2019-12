I mercatini di Natale a Potenza

Calendario delle aperture

Arriva ala X edizione dei mercatini di Natale, che coloreranno la città lucana per quasi un mese,Ci sarà spazio per diverse aree tematiche, con particolare attenzione per i: saranno in vendita manufatti in legno, in cuoio, in paglia, in metallo, in vetro, in ceramica, in tessuto o in terracotta, ma anche accessori e statuine per i presepi, oggetti in cera, candele, addobbi per gli alberi di Natale e idee regalo.In Largo Santa Lucia si trova il, Piazza Matteotti e Largo della Conciliazione propongono il, mentre Largo Duomo e Largo San Michele accolgono ilIn Largo Pignatari e Largo Pedio, infine, si svolge il, che permetterà di acquistare le delizie gastronomiche dellaL'appuntamento per l'inaugurazione degli stand è per domenica 8 dicembre alle ore 10, mentre il 31 dicembre i mercatini saranno sospesi per la realizzazione dello spetttacolo Capodanno RAI.centro storico di Potenza.dall'8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Chiusi il 31 dicembre.tutti i giorni dalle 10 alle 13:30 e dalle 17 alle 22.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook dedicata.in treno, si può sfruttare la linea che collega Napoli a Taranto e la stazione ferroviaria di Metaponto, in provincia di Matera, o la stazione di Battipaglia, in provincia di Salerno. Dasi possono impiegare anche le Ferrovie Appulo Lucane.Per arrivare a Potenza in auto, dall'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria è necessario uscire a Sicignano - Potenza; dalla Statale 106 Ionica è necessario proseguire sulla Statale 407 Basentana seguendo per Potenza; dall'Autostrada A16 Napoli - Bari è necessario uscire aper poi imboccare la superstrada Foggia - Potenza.