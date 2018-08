La Festa dell'Uva a Riccia e i suoi carri

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Qui in Molise a tramandare lasono solo loro, gli abitanti del grazioso comune diin provincia di Campobasso , quasi al confine con la Campania , che ogni anno la seconda domenica di settembre – per questa edizione– danno vita a una festa che è insieme religiosa e anche carnascialesca.Si inizia il sabato con una cerimonia religiosa che omaggia laper poi proseguire la domenica pomeriggio (alle 15) con la tradizionalepreparati e allestiti con ogni cura; sopra ogni carro uomini e donne in abiti contadini ricreano in movimento scene di vita nei campi e non solo. Ogni carro pare proprio un quadretto di vissuto rurale in cui si canta, balla e si cucina come si faceva un tempo; gli ambienti domestici sono ben ricostruiti con oggetti e attrezzi antichi e ogni carro distribuisce tantiinsieme all’immancabile uva e alda bere in compagnia!I carri si muovono lungo il centro storico dalle prime ore del pomeriggio preceduti da sbandieratori, majorettes e da un corteo di gruppi folkloristici; tutt’intorno una folla che segue la sfilata e ne è al tempo stesso protagonista, cantando e ballando al ritmo di fisarmonica e organetto.La Sagra dell’Uva a Riccia è un evento molto longevo, giunto quest’anno al suo 87° compleanno, nato proprio nel 1930 quando il regime fascista dispose che tutti i comuni festeggiassero la festa dell'Uva. Da allora i carri sono diventati sempre più belli e sofisticati tanto da attirare una vera folla di turisti un po’ da ogni dove.: Sagra dell’Uva: Riccia (Campobasso): dall'8 al 9 settembre: non disponibili: ingresso gratuito: festa religiosa e sagra gastronomica: suldella manifestazione e sulla: siamo a una trentina di chilometri a sud di Campobasso da cui Riccia si raggiunge seguendo la statale 645.Fonte foto: A. Fanelli