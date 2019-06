Lo Sbarco dei Saraceni a Laigueglia

Informazioni utili per assistere all'evento

Unache ambisce alla perfezione, un’occasione di coinvolgimento collettivo e, non ultimo, un evento che vuole il suo pezzo di memoria immortale.Loè per Laigueglia un appuntamento imperdibile e una manifestazione che racconta con vivido fervore un fatto realmente accaduto, reiterato per cinque secoli (in relazione alle sue dinamiche) in buona parte delle coste italiche.La cittadina della Riviera di Ponente in provincia di Savona , ricrea come nessun altra un’atmosfera elettrizzante, catapultando puntualmente migliaia di turisti e residenti nel XVI secolo, precisamente nel 1546, l’anno in cui si verificò il feroce, un pirata moro temibile, addestrato e disciplinato, tanto intelligente quanto risoluto nella sua opera di depredazione. Le sue gesta e la relativa opposizione del popolo ligure sono narrate in unodi notevole effetto audio-visivo, sollecitato da un tripudio di fuochi d’artificio in grado di illuminare di sera il litorale, il borgo marinaro e l’acqua salata che lo bagna, il tutto sotto lo sguardo vigile e poetico di una luna imbarazzante per quanto bella.L'appuntamento per questa edizione è, anche se la rievocazione vera e propria si svolge solo il 26 luglio.Per l'occasione una fiumana di gente disposta lungo un cordone di centinaia di metri assiste a qualcosa di unico, a un assalto preceduto da un suggestivo amarcord, preludio all’arrivo di barche e golette fedelmente riprodotte secondo i canoni estetici del tempo, pronte a puntare il fazzoletto sabbioso di fronte aldifensivo.Lasi esprime attraverso un lento avvicinamento di imbarcazioni celate dal buio della notte, illuminate dai fuochi pirotecnici che divampano verso il cielo da due punti diversi, ovvero dal mare e dal molo, disegnando fasci colorati e abbaglianti che nella folla accalcata a guardare suscitano sbigottimento e stupore incontrollato.L’epicità della rievocazione risalta grazie a unadi eccezionale impatto, melodie grandiose che sembrano seguire il ritmo dei fuochi in un rincorrersi reciproco, mentre intorno tante bocche aperte regalano il successo a una parabola di conquista e riconquista, coercizione e liberazione.La storia racconta che Dragut penetrò in paese razziando l’abitato, rapendo giovani fanciulle e incendiando anche la Chiesa locale, ostacolato tuttavia dalla repentina rivalsa degli abitanti, riprodotta durante la rievocazione sottoforma di tenzone a colpi di palle di gommapiuma scagliate da giovanissimi laiguegliesi all’indirizzo delle barche saracene. Si contrappongono due fazioni, gli “invasori turchi” e gli “autoctoni”.L’episodio si esaurisce in un’ora e mezza, ma la festa è destinata a continuare con la, una sorta di Notte Bianca che crea movida intensa fra le piazze e le stradine delanimate dalla gente che accorre per assistere ai tanti, bere nei molti locali aperti e gustare panini con porchetta, hamburger, pizza e patatine.L'appuntamento si inserisce nel fitto calendario delle iniziative della Riviera Ligure, portando una ventata di divertimento e socialità anche nell’immediato entroterra. L'evento è organizzato dal Comune di Laigueglia in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro Loco.Lo Sbarco dei SaraceniMolo Centrale, Laigueglia (Savona).dal 22 al 26 luglio 2019 (eventi di preparazione e collaterali + sbarco).26 luglio rievocazione dello sbarco alle ore 22;ore 23:15 inizio della Lunga Notte dei Saraceni.Maggiori informazioni e contatti: Comune di Laigueglia o tel. 0182/69111.accesso gratuito.a Laigueglia si arriva in auto tramite la percorrenza dell’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia fino all’uscita di Andora , da cui occorre imboccare la SS 1 Aurelia che attraversa la cittadina.A piedi ci si riversa alla spiaggia dei pescatori passando dal lungomare oppure dal budello interno fino al Molo Centrale.