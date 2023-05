Percfest, il Festival Jazz in riva al mare a Laigueglia

Informazioni, date e programma del festival

Iltorna puntuale come la bella stagione: è il magico, ilche si tiene sin dal 1996 nel piccolo borgo di, in provincia di, cittadina ligure definita lae riconosciuta come uno dei borghi più belli d'Italia La XXVII edizione della grande festa musicale torna con il suo ricco programma dipresso la Terrazza Giuliano.Ci sono due concerti ogni sera: questa è la proposta della direzione artistica di Rosario Bonaccorso, contrabbassista poliedrico e personalità artistica creativa e visionaria, che è in grado di garantire la presenza ospiti e concerti jazz di livello internazionale.Senza dimenticare la presenza sempre gradita di amici artisti e musicisti che partecipano con affetto al Memorial Naco, un contenitore di incontri dedicati al ritmo con le masterclass, seminari di percussione e di cultura musicale dedicati al musicista Naco, ovvero Giuseppe Bonaccorso, caposcuola della percussione italiana, scomparso in un incidente stradale nel giugno 1996 e da quell'anno in poi divenuto simbolo e "custode" della festa per la sua passione e originalità rimasta nel cuore di tanti".PercfestLaigueglia (Savona).dal 14 al 18 giugno 2023.primo concerto alle ore 21:30;secondo concerto alle ore 22:30.: biglietto gold 26,90 €, biglietto silver 22,68 €;abbonamento gold 126 €, abbonamento silver 103,95 €.I prezzi si riferiscono alla prevendita su italianticket.it.festival di jazz e percussioni.Mercoledì 14 giugnoore 21:30 Accordi Disaccordi e Anais Drago;ore 22:30 Omar Sosa e Ernesttico Duo - B-Black (Cuba).Giovedì 15 giugnoore 21:30 Mila Ogliastro 4tet feat. Andrea Pozza "The Wisteria Suite";ore 22:30 Roberto Gatto 4tet "My Secret Place".Venerdì 16 giugnoore 21:30 Exit Four! - Negri - Carnovale - Conte - Mashin;ore 22:30 Servillo - Girotto - Mangal - Vite "L'anno che verrà - Canzoni di Lucio Dalla".Sabato 17 giugnoore 21:30 Dado Moroni e Max Ionata "Two for you" (in collaborazione con Jando Music);ore 22:30 Gegé Telesforo 6tet "Big Mama Legacy" (in collaborazione con Puglia Sound).Domenica 18 giugnoore 21:30 Lorenzo Tucci Trio "Happy End" (in collaborazione con Jando Music);ore 22:30 Fabrizio Bosso Quartet "We Wonder".Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Percfest in autostrada percorrendo la A10 Genova-Ventimiglia, le uscite sono quelle di Andora e Albenga.In treno sulla linea Genova – Ventimiglia, con cambio a Savona e direzione Stazione di Laigueglia, oppure con cambio a Genova e fermata ad Alassio e bus verso Laigueglia.