La Sagra dei Crotti a Chiavenna

Per il 2020 èla, la cui 61° edizione si sarebbe dovuta svolgere, come da tradizione, nel mese di settembre nel suggestivo borgo di, al centro della valle omonima.La manifestazione, a causa dell'emergenza sanitaria, è dunque rinviata al prossimoNon è attualmente disponibile il programma dell'edizione 2021, che sarà svelato solo nei prossimi mesi. Quello che sappiamo, però, è che la sagra è un’occasione unica per degustaregodendo dell’atmosfera particolare di questi antri naturali.Chiavenna sorge infatti su una grande frana e furono proprio i massi rotolati fin verso la piana a dare origine a questi anfratti tra i cui spiragli soffia una corrente d’aria a temperatura costante – sempre intorno agli 8°C più tiepida d’inverno più fresca d’estate – che li rende ideali per la conservazione dei prodotti alimentari e del vino.Proprio per questo motivo attorno aigli abitanti di Chiavenna ci costruirono delle piccole costruzioni con saletta e camino dove ancora oggi si può venire a mangiare in compagnia. Riconoscerli è semplice, per legge ogni crotto deve esporre al pubblico il cartello di provenienza dei prodotti serviti e il listino prezzi per ogni singolaLa Sagra dei Crotti prevede solitamente due diverse modalità di fruizione: si può scegliere di andare in autonomia in uno dei crotti convenzionati, oppure si può partecipare a uno dei percorsi enogastronomici “Andèm a Cròt” (meglio prenotare).: Sagra dei Crotti: Chiavenna (Sondrio).: 5-10-11-12 settembre 2021.: degustazioni nei crotti convenzionati come da listino prezzi.: percorso gastronomico.: maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo in Lombardia, in provincia diLa Valchiavenna è raggiungibile da sud con la SS36 e da Como con la SS340 Regina; da nord dal Passo Spluga (chiusura invernale) e dal Passo del Maloja con la SS37.