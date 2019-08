La Sagra della Nocciola a Caprarola

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Nel cuore della Tuscia, Caprarola è un borgo di impronta rinascimentale in territorio etrusco, deve la sua più recente prosperità alla lavorazione delle nocciole.All’energetico e delizioso frutto dedica da tanti anni la, una festa di paese giunta alla 63° edizione, che tiene bancocon concerti e degustazioni quotidiane, e con un cartellone più ricco nel fine settimana.Qui è tradizione il passaggio del testimone nell'organizzazione della festa: quest'anno tocca ai ragazzi della classe 1979.Ad attirare gli ospiti alla Sagra della Nocciola sarà ovviamente in primo luogo il richiamo della gola.Glidia base di, aperti tutte le sere, accompagnano dall’aperitivo al digestivo, passando per pasta con farine di nocciola, formaggi aromatizzati con il frutto, le classiche nocciole tostate, liquori e grappe ricchi della sua nota aromatica. A farla da padrone sono ovviamente i dolci, dalla tipica, vanto di Caprarola, ai frutti sottomiele, alle stecche di ‘nocciolato’.L’alla Sagra della Nocciola spazia per tutti i generi, dalla banda di paese alle orchestre da ballo, fino a cover band dei più celebri rocker italiani; e sullo stesso filone sono anche giochi e intrattenimenti, che comprendono una tombola collettiva in piazza.Chi può, non dovrebbe perdersi la chiusura della manifestazione, la sera di domenica 1 settembre quando, al termine della sfilata in costume, un carro agreste passerà seminando tra la folla dolcetti tipici alle nocciole.: Sagra della Nocciola: Caprarola (Viterbo).: dal 22 agosto all'1 settembre 2019.: ingresso gratuito.: sagra enogastronomica.: maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo circa 60 km a nord-ovest di Roma , sulla sponda destra del lago di Vico.Dalla capitale si raggiunge dalla Cassia, dalla A1, l’uscita più vicina è Orte (a circa 30 km).Trasporto pubblico: bus dalla stazione FFSS Roma Saxa Rubra, 70 minuti di viaggio.