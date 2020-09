La Grande Festa del Vino a Santa Maria di Sala

Sala “Cedraie” (1° piano) c'è spazio per i vini italiani biologici, biodinamici, vegani o naturali.

Tra le novità di quest'anno segnaliamo la possibilità di assaggiare i 10 migliori vini della guida "Il Vino per Tutti" (ed. 2020) e il laboratorio sensoriale di degustazione del sigari abbinati a una bevanda e/o al cibo.

La degustazione apre al pubblico alle ore 10 e con il biglietto è previsto in omaggio un calice professionale con tracolla per le degustazioni. Il servizio mescita termina alle ore 19:30, mentre la chiusura della Villa Farsetti avviene alle ore 20.

Non è necessario prenotare per partecipare alla manifestazione.

Si può fare un tour d’Italia e del mondo anche solo con un calice di vino in mano, a patto che sia di quello buono.A crederci, con ragione, sono gli organizzatori de, giunta ormai alla sua XIII edizione, in programma ilLa manifestazione è riproposta nella stessa location dello scorso anno, la splendida Santa Maria di Sala , in provincia di Venezia.L'evento ènonostante l'emergenza legata al Coronavirus e rispetta le norme sanitarie nella gestione del flusso di visitatori, nell'uso della mascherina, la registrazione all'ingresso e tutti i protocolli necessari.La kermesse vanta numeri da capogiro:provenienti da 21 Paesi del mondo ospitati eda aprire di 360 etichette e 6 mastercalss, oltre a tantissime prelibatezze gastronomiche per l'edizione più grande di sempre.Villa Farsetti accoglie espositori e pubblico proponendo aldegustazioni di vini italiani tradizionali e selezione food. NellaPresso latocca ai vini internazionali e selezione food, mentre nellasi svolgono le Masterclass.Laè un tour del mondo che premette di conoscere tipicità ed eccellenze, scoprire vitigni alloctoni e autoctoni, nazionali e internazionali, così come rari o convenzionali, naturali, biologici, biodinamici, oppure di montagna, di mare o di pianura, e ancora di vignaioli indipendenti e di piccole realtà emergenti o di quelle già affermate.Durante l’evento si svolgono degustazioni guidate e ai banchi di assaggio sono sempre presenti produttori e sommelier. Nell'area esterna alla villa è allestito anche un punto ristoro gestito dal ristorante "Tre Ponti" (i prodotti sono in vendita e non inclusi nel biglietti d'ingresso).: La Grande Festa del Vino: Villa Farsetti, via Roma 1, Santa Maria di Sala (Venezia).: 12-13 settembre 2020.mostra mercato.: il giorno dell’evento direttamente alla manifestazione 40 €;biglietti acquistati online dall'1 al 10 settembre 35 €.Biglietto valido per entrambe le giornate acquistato dall'1 al 10 settembre 60 €;il giorno dell’evento direttamente alla manifestazione 70 €.La quota d'ingresso include un calice professionale da degustazione “Luigi Bormioli”, una tracolla porta calice “VinStrip”, una penna e un catalogo dove sono elencati gli espositori, i vini e prodotti in degustazione. Offre inoltre libero accesso a qualsiasi assaggio di vino in tutte le sale e tramite food card un solo assaggio ad ogni espositore food.L’assaggio dei vini è rivolto ai soli maggiorenni. L’ingresso per i minori accompagnati dai genitori è di 1 € (senza calice).: maggiori informazioni, programma completo delle degustazioni e carta dei vini sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: Santa Maria di Sala si trova a 30 km dae 20 km a nord-est diParcheggi: P1 Viale dei Carpini 19, P2 Via Roma, P2 Via Noalese.