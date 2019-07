La Sagra del baccalà e peperuol a Frosolone e la sfilata dei carri

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa

Per Frosolone , bandiera arancione TCI, nonché uno dei borghi più belli del Molise , ilè per tradizione una giornata di festa tutta dedicata allae allaNel 2019 giunge alla sua 43° edizione questa manifestazione storica che ci riporta a un passato lontano, quando i pellegrini si recavano alla chiesa di San Rocco – sede del Terz'Ordine Francescano e inclusa tra i luoghi dove richiedere l’indulgenza plenaria o– proprio per richiedere la purificazione dai peccati.I fedeli dopo aver partecipato alla messa percorrevano, un ideale itinerario che portava dall'interno della chiesa alla croce in pietra posta davanti all’entrata e nel compiere tre giri rituali chiedevano così la remissione dei peccati. Ilè giunto immutato fino a nostri giorni arricchendosi di momenti di festa e di tradizioni.Laprende spunto dall’unico carro che percorreva le vie del paese addobbato per ricordare ai fedeli che il 1° agosto era un giorno speciale; ogni edizione prevede nuove scenografie e nuove coreografie legate alle scene di vita comune e contadina, i costumi provengono dall'armadio del nonno, vengono rammendati e riparati dalle sarte locali, oggetti e suppellettili fanno parte degli antichi patrimoni familiari e gli attori in erba sono i volenterosi frosolonesi.Guiunti a sera è la volta della tradizione culinaria della, prelibatezze servite negli stand della Pro Loco. Il baccalà viene preparato in una pastella fatta secondo un’antica ricetta e i peperoni saltati in padella solo con olio extra vergine d'oliva.: La sfilata dei carri allegorici e la Sagra Baccalà e Peperuol: Piazza Volta, Frosolone (Isernia).: 1 agosto 2018.: alle ore 18 partenza da Piazza Vittoria della sfilata dei carri allegorici;alle ore 20 "Sagra del Baccalà e Peperuol" in Piazza Volta.Maggiori informazioni sul sit o ufficiale della Pro Loco o sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.: manifestazione religiosa e sagra gastronomica.: siamo a una trentina di chilometri da Isernia , collegata a Frosolone dalla SS85, si continua poi sulla SS17 in direzione Campobasso e poi SS618.