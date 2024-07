Informazioni, date e programma della Festa del Perdono

Calendario delle aperture

Agosto 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Laè una tra le manifestazioni più importanti e sentite per i cattolici e ha reso famosa l’antica cappella della, racchiusa tra le mura della maestosa Basilica di Santa Maria degli Angeli, a pochi chilometri dal'indulgenza plenaria che qui a Porziuncola – ribattezzata la Porta della Misericordia – viene concessa solitamente ogni giorno, si estende alle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo.Il Perdono di Assisi, o indulgenza della Porziuncola, richiama da otto secoli fedeli e pellegrini spinti dal desiderio di far visita ai luoghi legati alla memoria di San Francesco che qui morì e fu istituita a seguito dell'indulgenza ottenuta dal Poverello di Assisi da Papa Onorio III il 2 agosto 1216, proprio dopo aver avuto un'apparizione presso la chiesetta.Una solenne cerimonia eucaristica precede la processione dell’apertura del Perdono che prevede l’estensione dell’indulgenza plenaria dalle 12 del 1° agosto alle ore 24 del 2 agosto.Per poterla ottenere, per sé o per un defunto, il catechismo cattolico prevede una confessione sacramentale nella settimana precedente o succesiva il 2 agosto, una partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica, la visita della Porziuncola con la professione della fede del Credo, la recita del Padre Nostro, di una preghiera indicata dal Pontefice e una preghiera per il Pontefice stesso.: La Festa del Perdono di Assisi: Basilica di Santa Maria degli Angeli, località Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi (Perugia).: 1-2 agosto 2024.ingresso gratuito.manifestazione religiosa.: dalle ore 12 dell'1 agosto alle ore 24 del 2 agosto.Ore 7 Celebrazione Eucaristica. Presiede S. Ecc.za Mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo-Vescovo di Assisi - Nocera U. - Gualdo T. e Foligno.Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.Ore 11 Solenne Celebrazione Eucaristica. Presiede Rev.mo P. Massimo Fusarelli OFM, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori.Processione di apertura del Perdono.Ore 15:30 Celebrazione Eucaristica dei Pellegrini d’Abruzzo. Presiede M.R.P Simone Calvarese ofm cap, Ministro Provinciale dei Frati Minori Cap di Abruzzo-Lazio-Umbria.Ore 17 Celebrazione Eucaristica.Ore 19 Primi Vespri della Solennità e pellegrinaggio della Città di Assisi. Presiede S. Ecc.za Mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo - Vescovo di Assisi - Nocera U. - Gualdo T. e Foligno.Offerta dell’incenso da parte del Sindaco di Assisi, dott.ssa Stefania Proietti.Ore 21:15 Veglia di preghiera. Presiede P. Gaetano La Speme ofm cap, Frati Minori Cappuccini di Sicilia.Ore 7-8-9-10-11:30-17-18 Celebrazione Eucaristica.Ore 11:30 Solenne Celebrazione Eucaristica. Presiede S. Ecc.za Mons. Mauro Maria Morfino, sdb Vescovo di Alghero - Bosa.Ore 19 Secondi Vespri della Solennità. Presiede M.R.P. Francesco Piloni OFM, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna.Basilica aperta fino alle ore 23.Il programma completo degli appuntamenti si può consultare qui (pdf) Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Porziuncola e sul sito ufficiale del Perdono di Assisi.: siamo a pochi chilometri da Assisi; la Basilica è raggiungibile in auto seguendo la superstrada E45 uscita Assisi - S. Maria degli Angeli.L'evento si può raggiungere comodamente anche in treno perché la stazione di Assisi è posta in pianura proprio presso la frazione di Santa Maria degli Angeli.