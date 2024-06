Il Festival Birra e Sound a Leverano

Informazioni, date e programma di Birra e Sound

Calendario delle aperture

Agosto 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Una vera e propria cittadella della birra, uno spazio espositivo di circa 10.000 metri quadrati allestito nell’area mercatale di, nell’entroterra salentino. Proprio qui,, si svolge la XVIII edizione di, il primo festival europeo della birra nel Salento.Un evento promosso da Mebimport, azienda che si occupa di importare e distribuire i più famosi marchi birrai europei; una manifestazione dedicata ai curiosi, ai bevitori occasionali ma soprattutto agli intenditori, quelli che vogliono approfondire la conoscenza di questa bevanda, sentire i profumi intensi di quelle meno conosciute e vivere appieno iltipica deie dei paesi a forte vocazione birraria.In questo spazio allestito per l’occasione si può rivivere l’atmosfera caratteristica diinglesi, danesi, spagnoli, tedeschi, irlandesi, scozzesi e di altre culture birraie ealla spina e specialità in bottiglia tra bionde, rosse, dolci, fruttate, a doppio malto, artigianali e meditative.Birra e Sound è una vera e propria “settimana della birra” che prevede oltre alle degustazioni molti appuntamenti interessanti: esibizioni e spettacoli disalentini e internazionali,per la conoscenza del mondo birraio, un master per l’apprendimento della degustazione della birra e dell’abbinamento con gli alimenti, un’area riservata alla promozione e vendita diConfermate inoltre le aree riservate alle intolleranze, alla, alle birredi qualità e alla solidarietà.: Birra e Sound Circus: Leverano (Lecce).: dall'1 al 7 agosto 2024.ingresso gratuito.festival della birra.1 agosto Sud Sound System & Bag A Riddim Band - Accasaccio.2 agosto SuRealistas - I Tamburrellisti di Otranto.3 agosto Kalàscima e Dj Jad & Wlady from Articolo31 - 5 Ways Band.4 agosto Kawabonga XXL Edition - Moka Family Big Banda.5 agosto Bandabardò & Cisco - Ultimo Tango - I Simpaticoni from Malamore.6 agosto Après La Classe e Maurizio Macrì - Skarlat e Raffaella Roccasecca.7 agosto Antonio Castrignanò & Taranta Sounds - Io e i Gomma Gommas.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook dedicata.: Leverano si trova 18 km a ovest di, a cui è collegata dalla SP16.