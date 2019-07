La Sagra della Pezzata a Capracotta

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Longeva, tradizionale e tra le manifestazioni estive più importanti del Molise , laè giunta ormai alla suaConosciuta anche come la sagra dell'agnello alla brace e della pecora bollita con erbe aromatiche si svolge ogni anno la prima domenica di agosto – quest’anno in programma il– negli spazi aperti del pianoro didi Capracotta , in provincia di Isernia A rivivere durante la giornata di festa la tradizione pastorale del comune che si esprime appieno in questa tipica pietanza locale la cui origine ci riporta alla, quando durante l’attraversamento di un punto particolarmente pericoloso qualche animale poteva azzopparsi ponendo fine al proprio viaggio; i pastori allora lo facevano diventare il pasto principale e lo cucinavano non prima di averlo "" con i pochi arnesi a disposizione.Fu solo negli anni sessanta del secolo scorso che Capracotta ebbe l’idea di organizzare una sagra per far conoscere questoche si distingue per la semplicità nella preparazione e la qualità degli ingredienti, primo fra tutti ovviamente la carne di pecora dal gusto prelibato che deriva dai pascoli d'altura dove questi animali si nutrono.La carne viene quindi cotta ine poi si procede con la schiumatura che serve per eliminare il grasso in eccesso venuto a galla; poi si sala l’acqua, si aggiunge qualche patata anche senza sbucciarla – così da assorbire il grasso durante– e qualche pomodoro.La Pezzata di Capracotta è una buona occasione per gustare questo piatto della tradizione e passare una. A ricordo della festa, ai visitatori vengono lasciati una forchetta di legno, una ciotola e un bicchiere di terracotta.: La pezzata di Capracotta: Prato Gentile, Capracotta (Isernia).: 4 agosto 2019.: dalle 9 del mattino fino a sera.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco di Capracotta.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: Proloco di Capracotta, autore Oreste d'Andrea.siamo circa una quarantina di chilometri a nord di Isernia.Da Roma il comune è raggiungibile seguendo l’A1 con uscita S. Vittore o la A25 con uscita Pratola Peligna; da Napoli , A1 con uscita Caianello.