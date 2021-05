La Mostra di Milo Manara a Pordenone

La mostra di Manara al PAFF!

Sinuose e sensuali come le “bisce d’acqua” di Klimt, affascinanti ed elegantemente erotiche. Le donne del fumettistasono permeate di quella bellezza immortale che solo l’arte può preservare dall’impietoso scorrere del tempo. Sono loro (ma non solo) le protagoniste della mostra “”, al PAFF! di Pordenone, il museoo delle arti e del fumetto sorto nel 2018, con l'esposizione che sarà visitabile a partire dalLa mostra costituisce un esauriente excursus della carriera dell’artista, bolzanino di nascita e veronese di adozione, tra i più grandi. Celebre per il fascino e l’erotismo delle sue opere, Milo Manara ha intessuto un rapporto speciale con l'arte, con un eclettismo a 360 gradi.La mostra conta di 90 pezzi, suddivisi tra tavole a fumetti, illustrazioni, disegni pubblicitari e ripercorre la biografia artistica del fumettista italiano dagli anni Settanta ai giorni nostri. In primo piano anche l’amicizia con il maestro del fumetto italianocon il quale Manara collaborò realizzando i disegni di Tutto ricominciò con un’estate indiana, fumetto sceneggiato da Pratt e pubblicato sulla rivista "Corto Maltese" nel 1983. Qui a Pordenone viene esposta una lettera autografa e un layout ad acquerello per "El Gaucho" di Hugo Pratt. Saranno presenti anche opere raramente esposte nel passato, come una tavola del suo lavoro sperimentale giovanile "Alessio il borghese rivoluzionario" e tre illustrazioni create per una speciale collezione degli orologi Ulysse Nardin.La seconda parte della mostra ospita invece ladi Manara ed approfondisce il tema del rapporto del fumettista con Roma con alcune Tavole di Caravaggio, opera monumentale del 2015.In totaleper una delle migliori mostre di sempre su Milo Manara.“Manara Secret Gardens” è fruibile anche online in forma di virtual tour integrale interattivo. La visita virtuale permette una navigazione completa a 360° degli spazi espositivi e la visione in alta definizione di tutte le opere. Il tour comprende i testi tradotti anche in Inglese e contenuti audio-video. Il biglietto acquistato è utilizzabile per 7 giorni dall’acquisto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Milo Manara è uno dei, la cui fama è ampiamente riconosciuta in tutto il mondo. Nato a Luson (Bolzano) nel 1945, può considerarsi veronese di adozione, visto che vive nella città veneta fin da ragazzo (oggi risiede a Sant'Ambrogio di Valpolicella).Le tavole di Manara sono facilmente riconoscibili per il modo in cui l’artista ritrae la. Le sue donne dalle lunghe gambe e dalle labbra carnose colpiscono lo spettatore per il loroin cui si avverte una potenza vitale che le rende al contempo eroiche e sensuali. I fumetti a sfondo erotico di Manara hanno reso il fumettista famoso in Italia a all’estero, tanto da valergli il soprannome di “”.Fin dagli esordi, Milo Manara ha nutrito una grande ammirazione per, storico fumettista italiano, tanto da realizzare nel 1978 il fumetto H.P. e Giuseppe Bergman. Bergman era l’alter ego fumettistico di Manara, sull’identità di H.P. è invece facile riscontrare il riferimento al maestro. Nel 1983 Manara riuscì finalmente a collaborare con Pratt, realizzando i disegni per, di cui Pratt scrisse la sceneggiatura. Manara lavorò ancora con Pratt nel 1991 per realizzare il fumetto El Gaucho.Altro punto di riferimento di Manara è stato il regista, con cui il fumettista collaborò realizzando nel 1989 il fumetto Viaggio a Tulum , da un soggetto di Federico Fellini, per un film da fare. L’opera, pubblicata in sei puntate sul Corriere della Sera, ottenne un certo successo. Manar realizzò inoltre per Fellini anche i manifesti dei film Intervista e La voce della luna. La mostra espone 3 disegni originali per Federico Fellini.Oltre che per i fumetti di avventura, per le tavole a sfondo erotico e per le collaborazioni per il cinema, Manara è celebre anche per i suoi, in cui le vicende sono rappresentate con uno stile personale e inconfondibile. Famosa è la sua collaborazione con il giornalista Enzo Biagi per la realizzazione di alcuni episodi dell’opera(1978-2004) o per le più recenti opere(2006-2010) e(2015).

Mostra: Manara Secret Gardens

Dove: Museo PAFF!, Villa di Parco Galvani - Viale Dante 33, Pordenone

Date: Dal 7 maggio al 15 agosto 2021

Orari: da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 20.00, sabato e domenica, solo su prenotazione, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Biglietti: intero € 10, ridotto € 8

Visita guidata

Le visite guidate alla mostra vengono svolte ogni sabato e domenica alle 18:00 per gruppi di massimo 10 persone. La prenotazione è obbligatoria mediante la pagina dedicata.

Maggiori informazioni: sito ufficiale

Calendario delle aperture

Maggio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

