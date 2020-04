Le spiagge più belle del Lago Trasimeno

Spiaggia Caloni

Zocco Beach

Il Pescatore Cafè Praia

La Merangola Sports Beach

Sualzo Beach

Spiaggia di Tuoro

È vero che i grandi laghi italiani si trovano soprattutto al Nord, dove i fiumi che scendono dalle Alpi immettono da migliaia di anni l'acqua nelle valli in cui si sono formati, nel tempo, il, ilo ilEppure, anche ilpuò contare su alcuni grandi bacini idrici – nella fattispecie il, ile il– che attirano ogni estate migliaia di turisti sulle loro spiagge.Il Lago Trasimeno, in particolare, si trova nella zona nord-occidentale dell', in provincia di, praticamente sul confine con la provincia di, inCon una superficie di circa 128 km² e un perimetro di oltre 52 km, il lago non è solo, ma è anche una meta balneare perfetta data la sua, che supera appena i 4 metri, arrivando a toccare i -6 metri nel punto più profondo.In estate, proprio come al mare, il lago si affolla di bagnanti che approfittano delle sue spiagge per rilassarsi e delle sue acque per rinfrescarsi. Per aiutarvi a scegliere la vostra destinazione, abbiamo pensato di raccogliere in questo articolo la classifica delleSulla sponda orientale del lago in località, frazione di Magione, la spiaggia Caloni è fatta d'erba e dispone del servizio di noleggio lettini e ombrelloni, ma anche giochi per bambini, doccia calda e connessione internet Wi Fi gratuita. È una delle spiagge più frequentate del Trasimeno.Ovviamente c'è un bar ristorante dove ci si può sedere nei tavoli all’aperto e dispone anche di un parcheggio gratuito.In via Gandhi a, non distante da Magione, laè un prato molto curato dove ci si può stendere a prendere il sole o a rinfrescarsi sotto gli alberi, ma anche intrattenersi nei campi da basket e beach volley adiacenti. Sul prato non sono ammessi gli animali.L'area dellaè a pagamento e visto che in questo tratto di lago l'acqua non è particolarmente invitante, rimane nonostante tutto l'opzione migliore per fare un bagno.A Castiglione sul Lago, sul versante occidentale del Lago Trasimeno, questa bella spiaggia da cui si gode una, dispone di tutti i servizi balneari (dal noleggio sdraio e ombrelloni ai pedalò) ed è ottima per chi vuole anche praticare sport: esistono infatti campi da beach volley e beach tennis, ma è famosa soprattutto per le serate di musica, cocktail e feste durante tutta la stagione estiva.Il Pescatore Cafè Praia si trova in viale Divisione Partigiani Garibaldi ed è una spiaggiaper cani di piccola-media taglia.Anche questa si trova aed è il posto ideale per chi vuole praticare sport vicino alla riva: beach volley, calcetto, beach tennis, e con le giuste condizioni di vento, anche kitesurf.La spiaggia d'erba de La Merangola, in via Lungolago, è vicina al campeggio e dispone di servizi sanitari e parcheggio, oltre ovviamene al noleggio di lettini e ombrelloni.se tenuti al guinzaglio.Lungo la costa nord del lago, in località, la bellissima Sualzo Beach dispone di uno stabilimento balneare e di unadove si possono affittare sdraio e ombrelloni, giocare a beach volley, noleggiare un pedalò o una canoa per divertirsi in acqua.Il bar della spiaggia è sempre molto frequentato anche per le sue feste e gli aperitivi serali. Data la vicinanza al centro storico, è una tappa perfetta anche per chi sceglie di visitare il borgo.Bella e grande spiaggia di sabbia accanto al lungo pontile che funge da terminal traghetti per l'antistante, la spiaggia disi trova di fronte al camping Punta Navaccia sulla sponda settentrionale del lago, immediatamente a sud del percorso del Raccordo Autostradale 6 Bettolle-Perugia.