Il Palio di Ribusa a Stilo

, l’anticoche ha dato i natali nel 1568 al celebre filosofo Tommaso Campanella, celebra il suo personale rinascimento con il, una fiera antica che puntualmente si rinnova la prima domenica d’agosto e il sabato precedente.Dopo due anni di sosta per la pandemia, il Palio di ribusa torna nel fine settimana dela Stilo, località del circuito de “I borghi più belli d'Italia”; davanti lo Ionio, alle spalle il Monte Consolino e il tipico bosco delle Serre calabresi.La manifestazione, una delle più importanti della regione, è ripresa nel 1997 dopo una parentesi lunga ben 280 anni. Tra artisti e spettacoli di strada, giocolieri e saltimbanchi, comparse in costume, rievocazioni storiche, combattimenti, musici e danze sembra di vivere proprio a cavallo tra due secoli, tra Cinquecento e Seicento, anche se solo per pochi giorni.Nellache si svolge la domenica, a contendersi il, un drappo finemente lavorato, i rappresentanti di Stilo e degli antichi casali della Contea ().Durante il Palio, il centro storico di Stilo è illuminato dalla luce delle fiaccole e per ogni dove può capitare di “incappare” in menestrelli, giocolieri, funamboli e fattucchiere.Si può girovagare per l’animatocon laboratori e botteghe artigianali, mentre nelle anticheallestite per l’occasione si può assaggiare il meglio della gastronomia calabrese. Ai molti momenti di festa e di combattimento si alternano anchecome quella sul sagrato della Chiesa di San Francesco per la consegna della bandiera al Governatore della Città da parte del rappresentante del Vicereame.Infine, a chi è di passaggio qui a Stilo durante il Palio, raccomandiamo di acquistare il, la moneta coniata apposta per la rievocazione storica.: Palio di Ribusa - Festival del Rinascimento Calabrese: Stilo (Reggio Calabria).: 6-7 agosto 2022.maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito al paese;ingresso all'arena 2 euro.rievocazione storica.: siamo a Stilo, a circa una settantina di chilometri daIl comune è raggiungibile da nord con l’A3 uscita, seguire la SS106 jonica e al bivio Monasterace Marina prendere la SS110.Da sud: autostrada l’A3 uscita Rosarno, procedere lungo la superstrada Jonio - Tirreno per Marina di Gioiosa Jonica e poi SS106 per Stilo.