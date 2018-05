Le Ferie Medievali a Pavone Canavese

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

Un’atmosfera tutta medievale con tanto di saltimbanchi, giocolieri e artisti da strada è quella che si respira a Pavone Canavese , a pochi passi da Ivrea , in occasione della 24° edizione dellein programmaAll’ombra del, strade, vicoli e piazze si agghindano per l’occasione e pare quasi di fare un salto all’indietro nel tempo tra combattimenti, sfide e bisbocce nelle taverne.Qui in Piemonte , tra le colline e le pianure del Canavese, a rivivere ogni anno è la storia di questo antico possedimento feudale e in particolare quel lontanoquando il console di Pavone giurò fedeltà a Palaynus de Advocatis, Vescovo e Conte di Ivrea in occasione della concessione degli Statuti alla città. E così la formula di rito – ripetuta in quel dì dai 208 uomini che rappresentavano le famiglie del borgo – viene riproposta ogni anno proprio in occasione delleSono davvero numerosi gli appuntamenti previsti durante i tre giorni della manifestazione: il(1 giugno, alle 20 su prenotazione), una suggestiva cena nobiliare da gustare in un campo d’armi ricostruito tra giullari, musici e succulente portate; torneo di, esposizioni di miniature medievali,di fuoco e fiamme,e ovviamente la rievocazione storica del(3 giugno, alle 11:30).E allora non resta che recitare il motto delle Ferie medievali di Pavone Canavese: “Squillino le chiarine, rullino i tamburi e…festa sia!".: Ferie Medievali: Pavone Canavese (Torino).: 1-2-3 giugno 2018.: numerose iniziative durante le tre giornate.1 giugno dalle ore 19;2 giugno dalle ore 16;3 giugno dalle ore 10.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale della Pro Loco.: venerdì e sabato accesso gratuito al borgo;domenica 3 giugno: 3 euro (da confermare) escluso residenti, ragazzi fino ai 14 anni e figuranti in costume medievale.: rievocazione storica.: siamo a Pavone Canavese a circa una cinquantina di chilometri a nord di Torino , da cui è raggiungibile seguendo la A5 con uscita Ivrea.