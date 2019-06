La Festa Artusiana a Forlimpopoli

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

La piazza centrale di Forlimpopoli , nei giorni di festa rinominata piazza Pellegrino Artusi, anche quest’annosi trasforma in un percorso gastronomico a cielo aperto per ospitare la XXIII edizione dellaDal torrione tra Piazza Garibaldi e Piazza Pompilio si può godere di una vista mozzafiato su questo spazio conviviale all’aperto oppure ci si può immergere nel cuore della festa, camminando insieme a migliaia di visitatori tra stand, degustazioni, profumi e sapori.Siamo in Emilia-Romagna , nella patria del celebre gastronomo Pellegrino Artusi, padre della moderna cucina italiana e il filo conduttore di questa festa è proprio il “mangiar bene”; i tanticoinvolti nella manifestazione propongonofedeli alle oltre 700 ricette del celebre manuale artusiano “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene” facendo attenzione all’utilizzo di prodotti freschi e di stagione, scegliendo di produrre in modo artigianale e utilizzando carni provenienti da allevamenti non intensivi.Una cucina tradizionale e domestica che rivive nei ristoranti come nei tanti punti di degustazione allestiti lungo le strade di Forlimpopoli rinominati per l'occasione secondo i capitoli del celebre libro di Artusi.La manifestazione propone un vero, grazie anche alla collaborazione con, primo centro di cultura gastronomica in Italia dedicato alla cucina domestica, che assegna ogni anno il prestigioso “Premio Artusi” (quest'anno a Lidia Bastianich) e “Premio Marietta ad Honorem”.Come sempre la Festa Artusiana intreccia l’con un riccoper imparare a conoscere i prodotti locali ma anche specialità in arrivo da molto lontano, ospitate qui per l’occasione.Durante le giornate di festa si svolge anche un riccodove associazioni, aziende agroalimentari, piccoli artigiani e allevatori propongono le eccellenze presenti sul territorio; occhio di riguardo ai prodotti di Campagna Amica e a km0.Festa Artusiana - Cultura a tavolaForlimpopoli (provincia di Forlì-Cesena).dal 22 al 30 giugno 2019.il ricco programma dell'evento e l'orario dei singoli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.ingresso gratuito.manifestazione gastronomica.siamo a Forlimpopoli, a circa 8 km da Forlì e 9 km da Cesena , a cui è collegata dalla SS9 (via Emilia), raggiungibile dalla A14 e dalla E45.