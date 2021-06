Borgo diVino a Nemi sui Castelli Romani

Informazioni utili, date e orari della manifestazione

Calendario delle aperture

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Tra i borghi più belli incastonati tra il paesaggio deitroviamo, che dai suoi 520 metri di altitudine regala una splendida vista sul lago omonimo, un piccolo ma spettacolare lago vulcanico facente parte del complesso vulcanico deiRinomata per la sua bellezza e ospitalità,ha sempre offerto ai turisti e ai visitatoriche rendessero il soggiorno nel territorio dei Castelli Romani interessante e piacevole.Tra gli eventi più rinomati merita un posto d'eccellenza, chesi svolge proprio a Nemi, uno deie dell'Italia intera, che si fregia del titolo di Bandiera Arancione del Touring Club.Quest'anno la manifestazione diventa itinerante e prende il nome di: si tratta infatti di un evento che si sposta tra alcuni dei borghi più belli d'Italia -e, appunto,- da luglio a settembre, per un totale di oltre 100 cantine partecipanti e circa 400 etichette, e che come ultima tappa fa sosta proprio sui Castelli Romani.La manifestazione è perfetta per scoprire tutto il territorio attraverso la sua specialità più nota, il vino. Infatti come è noto i Castelli Romani sono territorio di produzione di molti vini d'eccellenza e DOC della provincia die della città metropolitana diBorgo diVino ogni anno permette ai suoi visitatori di, protagonisti assoluti, ma anche visitare questo borgo dove scoprire, tra l'altro, molti monumenti e luoghi di interesse di tipo religioso - chiese e santuari - ma anche civile - palazzi - e i resti del tempio di Diana Aricina.Borgo diVino è un'iniziativa destinata a tutti, anche ai meno esperti, perchè non ci sarà solo degustazione, ma anche un percorso formativo per conoscere l’arte del vino accompagnando i visitatori tra vicoli e piazze, per un viaggio di conoscenza nell’arte della viticoltura. Non solo: si imparano anche gli abbinamenti del vino con il cibo secondo una giusta combinazione dei sensi e le differenze dei vini in relazione ai vitigni, al clima e alle tecniche di produzione nelle diverse zone italiane.: Terrazza Byron, Nemi (Roma).: 10-11-12 settembre 2021.dalle ore 12 alle 24.Maggiori informazioini e programma completo sul sito ufficiale di Borgo diVino ’ingresso alla manifestazione 15 € e comprende un voucher di 10 degustazioni e un kit per gli assaggi.chi arriva in auto può usufruire dei due parcheggi di scambio, situati nei pressi del centro storico.Per chi preferisce il bus, si parte da Roma con il bus Cotral dalla stazione Metro A Anagnina per Genzano e coincidenza per Nemi.Per chi preferisce il treno, dalla Stazione Termini il treno Roma-Albano e da Albano bus Cotral per Nemi oppure treno Roma-Velletri e da Velletri bus Cotral per Nemi.