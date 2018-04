La Festa Medioevale a Malmantile

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Calendario delle aperture

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Laè un appuntamento in Toscana che si ripete ormai da ben venticinque anni, da quando nel lontano 1993 un gruppo di giovani ragazzi si mise in testa di ricreare un vero e proprio borgo medievale.E così, anche quest’anno, per ben due weekende dal, la località disi traveste e si riempie dipronti ad accogliere i visitatori, a narrar loro antiche storie per portarli in un tempo passato. Le terre sono quelle magiche che si estendono poco, tra Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa, a una decina di chilometri da Firenze Il programma della festa medioevale di Malmantile è davvero ricco, si inizia con l’apertura delle– immancabile in ogni borgo medievale che si rispetti – e dellecon tanto di corteo die musici.La vita del borgo ha poi inizio con il suggestivo, la riproduzione di arti e mestieri ormai scomparsi e la simulazione di un vero e proprioper vedere all’opera arcieri e combattenti. Durante tutta la manifestazione sono previste attività per grandi e piccini come laboratori didattici, dimostrazioni died esibizioni di preparazione alle danze.Per chi, infine, si stesse chiedendo l’origine di un nome tanto strano per questo borgo…leggenda vuole che sia dovuto a uno “sfortunato incontro”, quello tra, giunto fin qui per incontrare il vescovo di Firenze, e gli abitanti del borgo che a suo dire non lo accolsero molto bene. La storia si sparse in fretta e da allora al borgo venne dato il nome di Malmantile che nel dialetto del IV secolo significava cattiva tovaglia intesa comeFesta Medioevale a MalmantileMalmantile, frazione di Lastra a Signa (Firenze).dal 26 al 27 maggio e dal 2 al 3 giugno 2018.26 maggio dalle ore 19;27 maggio e 2-3 giugno dalle ore 16.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione .ingresso gratuito.rievocazione storica.: siamo a Malmantile, frazione di Lastra a Signa, raggiungibile in auto con uscita Lastra a Signa/Ginestra Fiorentina o Montelupo Fiorentino, superstrada FI-PI-LI.Nelle giornate della manifestazione è previsto un bus navetta che collega i parcheggi alla festa medioevale.Cortesia foto: www.informacitta.net