La Festa della Madonna Nera di Viggiano e la sua processione

Storia e tradizione

Informazioni utili, date e orari della processione

Calendario delle aperture

Ha l’incarnato olivastro e le fattezze di una madre amorevole che tiene sulle ginocchia Gesù Bambino, è la patrona e regina delle genti lucane così come ebbe a definirla San Giovanni Paolo II e come tale è celebrata e onorata. È ladi, il cui culto è forse il più sentito ine ogni anno è la protagonista di ben due suggestive processioni che si svolgono rispettivamente(1 maggio 2022) e la(4 settembre 2022).Quella della Madonna nera è una festa, un atto di fede e insieme una grande fatica perché il santuario del Sacro Monte di Viggiano dove è custodito il simulacro, rigorosamente in stile bizantino e rivestito di oro zecchino, è situato nella valle dell’Agri a 1725 metri s.l.m. e a 12 km da Viggiano.La processione prevede lo spostamento della Madonna nera sulle spalle dei fedeli: ala processione parte dal paese e raggiunge il santuario dove la statua sarà custodita per quattro mesi, ala processione fa il percorso inverso riportando la Madonna nera fin giù a Viggiano.Ma perché nera? Questa singolare rappresentazione potrebbe essere ricondotta allain queste terre a partire dal VI secolo. Si narra poi che durante un assedio dei Saraceni i fedeli riuscirono a nascondere la statua lignea della Madonna nera che fu poi ritrovata in una buca posta dietro l'altare della cappella del santuario.E perché la traslazione? Anche qui si sconfina nella leggenda, pare infatti che la statua, una volta terminata la cappella, si trasportò in modo miracoloso fino a Viggiano dove fu eretta la Chiesa Madre, per poi sollevarsi e tornare da sola in cima al Monte.Entrambe le processioni sono ricche di significato ed estremamente complesse. Laa maggio viene preceduta da unache dura dal sabato precedente fino alle 6 del mattino seguente quando inizia il lungo pellegrinaggio verso il Sacro Monte.Dodici gli uomini che servono per trasportare la teca e diverse le squadre che si alternano lungo il percorso su cui sono abilmente disposti dei “poggi” per poter appoggiare la statua e far riposare i portantini. Sono davvero tanti i fedeli che seguono la processione, perfino qualcuno a piedi scalzi per chiedere una grazia.Arrivati all’ultimo tratto, fin quasi al Santuario, la. L’arrivo della statua è quello più intenso e sentito al termine del quale non resta che compiere i tre giri rituali intorno alla chiesa, baciare i quattro angoli perimetrali esterni e appoggiare sulla teca un ricordo da riportare a casa per assicurarsi la protezione della Madonna.In occasione dellaa settembre, la notte del sabato i fedeli salgono al monte e ripetono ie la domenica all'alba ricomincia ilfino a Viggiano che accoglie la Madonna, addobbata di luci e vestita a festa.Festa della Madonna Nera di ViggianoViggiano (Potenza).1 maggio e 4 settembre 2022.partenza all'alba, conclusione in serata.festa religiosa.Domenica 1 maggioore 6 messa dell'Aurora in Basilica;ore 7 chiesa di San Sebastiano: saluto alla Madonna e inizio processione verso il Sacro Monte;ore 11:30 messa a Piana Bonocore;ore 13:30 arrivo al Sacro Monte e recita del Regina coeli;ore 19 messa vespertina di ringraziamento in Basilica.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata o sulla pagina del Comune : per chi arriva dal versante tirrenico seguire l'autostrada Salerno - Reggio Calabria con uscita a Atena Lucana, da qui SS598 lungo la Val d'Agri; per chi arriva dal versante ionico, SS106 con uscita ae SS598.