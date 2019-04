Il Palio delle Contrade e gli Angoli Rustici a Romano d'Ezzelino

Gli Angoli Rustici

Tutto è pronto per l'inizio del suggestivoL'evento si terràe come ogni anno caratterizzerà le strade di Romano d'Ezzelino , un piccolo comune situato in provincia di Vicenza . Scopriamo insieme tutti i segreti di questa manifestazione.Il Palio delle Contrade nasconde una storia che parte da molto lontano. La prima edizione risale infatti al 7 febbraio 1971 e si inquadrava in una sagra paesana molto sentita ai tempi. Fin dagli albori, la manifestazione è consistita in una vera e propriaQuesti animali erano stati scelti perché presenti in misura cospicua nel comune di Romano d'Ezzelino, a quei tempi dalla forte impronta rurale. Dal 1984, il Palio è stato spostato all'ultima domenica di aprile in ricordo di Ezzelino III da Romano, noto signore della Marca Trevigiana e fulgido condottiero. Un ulteriore spostamento allaè stato stabilito a partire dal 2007.Ledella piccola località veneta si danno da fare da oltre tre decenni grazie all'organizzazione dell', che da sempre fa rivivere emozioni magiche a cittadini e turisti. Ogni fantino rappresenta una contrada e deve portarla al traguardo per ottenere l'ambito successo finale. Ovviamente non mancano le iniziative di contorno alla corsa vera e propria.Nel 1991 nasce unaal Palio, il “Palio in fiore” un concorso articolato in due classifiche: le Vie Fiorite e gli Angoli Rustici.Ilil paese tornerà alle origini: ci sarà la 29° edizione degli, che svelerà al pubblico il fascino di Romano d'Ezzelino, e per l'occasione diverse associazioni proporranno varie rappresentazioni teatrali e storiche, riguardanti i costumi tradizionali del piccolo comune.Il noto passato contadino riemerge anche nella successiva sfilata che si svolge immediatamente prima del suggestivo Palio delle Contrade, durante il quale gli asini vengono cavalcati a pelo.Spazio anche a degustazioni gastronomiche, esibizioni musicali e molto altro durante i giorni che precedono gli appuntamenti principali.Palio delle ContradeRomano d'Ezzelino (Vicenza).5 maggio 2019.dalle 15:30 sfilata storica.A seguire il 49° Palio delle Contrade.Angoli RusticiRomano d'Ezzelino (Vicenza).28 aprile 2019.sia per il Palio che per gli Angoli Rustici si possono trovare maggiori informazioni sulla pagina ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.in auto si può raggiungere la città tramite diverse strade statali (248, ex 241, 47, 74 e 57).Chi predilige l'autobus, può prenderlo da Bassano del Grappa ed Asolo.Un comodo aereo può invece condurre fino agli aeroporti di Treviso e Venezia, dai quali si può giungere comodamente a Romano.